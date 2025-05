Immobili, il trivano è il re del mercato 

Il trivano è il re del mercato immobiliare in Sardegna. È la tipologia di casa più richiesta in tutte le cittá dell’isola. Lo rileva un report dell’ufficio studi del gruppo Tecnocasa. La scelta è in linea con quella dei grandi centri del resto d’Italia. A Cagliari la preferenza supera il 45 per cento. Si contendono la seconda piazza bivano (25,5%) e quadrivano (23,4%).

Per il monolocale solo il 3 per cento della domanda, di poco superiore a quella relativa al pentavano (2,1). A Sassari l'opzione trivano è ancora più netta, oltre il 56 per cento. E, anche in questo caso, il resto se lo dividono quasi equamente bivani e quadrivani. Regge a Sassari il monovano con il 4,3 per cento. Percentuali oltre il 65 per cento per la scelta del trivano a Tortolì (quasi 70%) e Oristano.

Lo scenario

Nel frattempo, il settore immobiliare continua a crescere. E cresce soprattutto il valore degli immobili di lusso. In particolare quelli offerti in Costa Smeralda. Il mercato tocca i 790 milioni di euro alla fine del 2024. Il dato con il più 50% dal 2019 e +15% rispetto al 2023, emerge dall'Osservatorio annuale del mercato residenziale di lusso in Italia realizzato da Immobiliare.it Insights, in collaborazione con il portale internazionale LuxuryEstate.com. Nello studio, giunto alla quarta edizione, si precisa che in Costa Smeralda il tempo medio di uscita dal mercato di un annuncio e l'anzianità degli annunci sul portale in un determinato momento, sono diminuiti in maniera meno marcata. Il “time to sell", il tempo necessario per la vendita, è sceso infatti dall’inizio del 2019 alla fine del 2024 di appena 0,5 mesi, passando da 8,2 a 7,7 mesi, mentre il time on market si è abbassato a 11,8 mesi contro i 13 di inizio periodo.

Le variazioni

Sono cresciuti inoltre, insieme con il valore complessivo degli immobili, anche il numero degli annunci, che registrano un +16%, e il numero della superficie totale con un +20%. Alla fine del 2024, gli annunci erano 290, mentre la superficie si attestava intorno ai 72 mila metri quadri. Sono le ville a superare abbondantemente gli appartamenti, con il 68% rispetto al 32%, anche se gli appartamenti hanno guadagnato circa 5 punti percentuali rispetto all'inizio del 2019. Cala invece del 7% rispetto al confronto con il primo semestre del 2019, la domanda di immobili di lusso nella zona, intesa come numero medio di contatti per annuncio. Il peso dei contatti complessivi in questa area sul totale nazionale è pari allo 0,3%, dato che si è mantenuto stabile in tutto il periodo osservato.

Il 2024 aveva visto una crescita delle compravendite (in tutto 720mila in Italia), con un incremento dell'1,3% rispetto all'anno precedente, per un valore stimato di circa 114 miliardi di euro pari a oltre 2,5 miliardi di euro in più rispetto al 2023 (+2,3%).

