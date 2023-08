Immobili comunali: le richieste superano l’offerta 

«Abbiamo più richieste che locali da mettere a disposizione». Così l’assessora al Patrimonio Rosanna Arru, ieri in II Commissione, riassume lo stato dell’arte del settore investito da un riordino che dura da inizio consiliatura. «Cerchiamo una formalizzazione - aggiunge durante l’audizione - così da conoscere i locatari dei nostri immobili, a che titolo lo sono, quale canone dovranno pagare tenendo fermo che le utenze sono a loro carico». Un lavoro imponente che si incrocia con opere di altri settori che, come i tasselli del domino, rideterminano la collocazione di diverse realtà associazionistiche. «Coi cantieri previsti nell’ex Colonia Campestre e in via Bottego - spiega Arru - abbiamo dovuto sgomberare i locali». Riposizionando La Sorgente e Nostra Signora del Latte Dolce così come la Polifonica Santa Cecilia in altri spazi della stessa strada del quartiere. «Ma finché si tratta di associazioni è un conto, lo sgombero delle famiglie resta invece un problema». Nove quelle dell'ex Colonia per cui serve trovare un’altra dimensione abitativa, per 3 si sarebbe invece già individuata.

Restando sui numeri, sono oltre 200 gli stabili comunali accatastati, 13 le sedi assegnate ai Gremi più quella dell’Intergremio nello storico Palazzo Tomè, e 12 i lotti da alienare perché, come chiosa l’assessora, “non tutto il patrimonio merita di essere conservato”. «Se ne occuperanno 13 agenzie immobiliari- sottolinea il dirigente del Patrimonio Alberto Mura- che avranno 4 mesi di tempo per presentarci le offerte d’acquisto pervenute». E sono 13 anche le aree S3, quelle destinate a parco, gioco o sport, per cui è già stata fatta una manifestazione d’interesse per i privati scaduta di recente. «Ci aspettavamo più richieste», ammette il funzionario Salvatore Mongili. Intanto si continua a lavorare di concerto, tra inventari e prossime valorizzazioni, con gli altri assessorati perché, conclude Arru, «mille cose passano per il Patrimonio».

