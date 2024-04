Immobili comunali in vendita, l’opposizione boccia il piano 

«Il Piano delle alienazioni degli immobili comunali è sempre uguale, non riusciamo a vendere i nostri beni: l’amministrazione deve impegnarsi a incentivare la vendita di terreni e case, non per fare cassa ma per dare opportunità ai nostri concittadini». A Portoscuso il piano delle alienazioni è stato uno dei temi caldi dell’ultimo Consiglio comunale. Dopo l’illustrazione del Piano da parte del sindaco Ignazio Atzori, l’opposizione ha chiesto un impegno concreto sulla vendita dei terreni indicati nel piano delle alienazioni. «Questo documento – ha detto Rossano Loddo, consigliere di minoranza – arriva in Aula sempre uguale. Non può essere solo un modo per inserire delle poste nel bilancio. Se vogliamo dare un senso al piano delle alienazioni l’amministrazione deve trovare il modo di incentivare l’acquisto di questi beni. Altrimenti continueremo ogni anni a vedere lo stesso elenco: i terreni di via Leopardi, le abitazioni di Manzoni e via Carducci, senza che si riesca a vendere nulla».

Un problema ben noto anche all’amministrazione: «Questo è un periodo particolarmente difficile, su tutto prevale la grave crisi di tanti che hanno perso il lavoro – ha detto il sindaco – e anche il regolamento non aiuta. Per acquistare questi terreni è richiesto un limite di reddito basso ma paradossalmente chi potrebbe acquistarli poi non sarebbe in grado di affrontare le spese per costruire. Abbiamo dato incarico a un professionista per capire come si può intervenire sul regolamento».

