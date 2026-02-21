VaiOnline
Loiri Porto San Paolo.
22 febbraio 2026 alle 00:57

Immobili a Porto Taverna, verifiche sul demanio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Indagini a tutto campo nel litorale di Porto San Paolo (e a Olbia e Arzachena) dopo gli esposti e lo scontro in Consiglio comunale sul cantiere di una villa aperto a pochi metri dal bagnasciuga. La Procura di Tempio ha acceso i riflettori (in realtà da diversi mesi) su una serie di interventi immediatamente a ridosso della spiaggia di Porto Taverna e non si tratta soltanto della maxi villa in costruzione al centro di una dura polemica tra giunta e minoranza del Consiglio Comunale di Loiri Porto San Paolo. Il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, stando a indiscrezioni, ha affidato a personale della Guardia Costiera, il compito di accertare (attraverso misurazioni) eventuali illeciti nell’utilizzo non autorizzato di porzioni di demanio. Il tratto di litorale di Porto Taverna è al centro di verifiche che, però, andrebbero oltre i singoli interventi edilizi.

Area protetta

Di fatto i cantieri aperti, ma anche le opere già realizzate, di Porto Taverna al centro delle indagini sarebbero tutti autorizzati, non solo dal Comune di Loiri Porto San Paolo, ma anche da tutti gli altri enti a partire dalla Regione. Anzi, sarebbe arrivato proprio da Cagliari il via libera ad una serie di permessi basati tutti sulla classificazione urbanistica di Zona B (zona di completamento, edilizia residenziale) di un’area a ridosso dell’arenile. Parte degli insediamenti sono stati già completati sulla base di questa destinazione d’uso che ora è al centro delle indagini. L’inchiesta riguarda, sempre stando a indiscrezioni, società e operatori immobiliari di Olbia e Arzachena. Il consigliere comunale di minoranza, Maurizio Zirottu, continua a chiedere chiarimenti agli amministratori in carica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, è un buon punto

Con la Lazio prova di carattere dei rossoblù: finisce 0-0 
l nello sport
Il caso

Fondazione Mont’e Prama, al centro dell’inchiesta  presunte transazioni opache

Nel corso delle perquisizioni la Finanza ha sequestrato anche anfore antiche 
Francesco Pinna
Cronaca

«A Orani si è fatto buio, ma non rassegniamoci»

Il parroco: evento terribile e inatteso, ha oscurato la vita della comunità 
Marilena Orunesu
Convocate due commissioni consiliari in seduta congiunta. Solinas (Pd): «Difficile venga accolta per intero»

La Pratobello slitta ancora

Comandini: «I comitati saranno auditi il 4 marzo» 
Lorenzo Piras
Oggi scadono i dirigenti supplenti, ma per il commissariamento del Governo serve un mese. I sindacati: no a una sanità bloccata

Asl senza manager,  soluzione vicina ma solo per Olbia

A metà settimana la nomina del dg Cagliari, trattative ancora in alto mare 
Roberto Murgia
Il fenomeno

La corsa sociale conquista Cagliari

In sei mesi 600 iscritti al “Suncity run club” che ogni domenica invade il Poetto 
Alessandra Ragas
Viabilità

«Sulla Statale 195 un’estate da incubo»

Sindaci e operatori turistici: «Incognita cantieri, è emergenza»  
Piera Serusi
Verso il voto

«Il Governo va avanti anche se vince il no»

Il messaggio di Nordio e Piantedosi alle opposizioni in vista del referendum  