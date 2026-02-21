Immobili a Porto Taverna, verifiche sul demanio 

Indagini a tutto campo nel litorale di Porto San Paolo (e a Olbia e Arzachena) dopo gli esposti e lo scontro in Consiglio comunale sul cantiere di una villa aperto a pochi metri dal bagnasciuga. La Procura di Tempio ha acceso i riflettori (in realtà da diversi mesi) su una serie di interventi immediatamente a ridosso della spiaggia di Porto Taverna e non si tratta soltanto della maxi villa in costruzione al centro di una dura polemica tra giunta e minoranza del Consiglio Comunale di Loiri Porto San Paolo. Il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, stando a indiscrezioni, ha affidato a personale della Guardia Costiera, il compito di accertare (attraverso misurazioni) eventuali illeciti nell’utilizzo non autorizzato di porzioni di demanio. Il tratto di litorale di Porto Taverna è al centro di verifiche che, però, andrebbero oltre i singoli interventi edilizi.

Area protetta

Di fatto i cantieri aperti, ma anche le opere già realizzate, di Porto Taverna al centro delle indagini sarebbero tutti autorizzati, non solo dal Comune di Loiri Porto San Paolo, ma anche da tutti gli altri enti a partire dalla Regione. Anzi, sarebbe arrivato proprio da Cagliari il via libera ad una serie di permessi basati tutti sulla classificazione urbanistica di Zona B (zona di completamento, edilizia residenziale) di un’area a ridosso dell’arenile. Parte degli insediamenti sono stati già completati sulla base di questa destinazione d’uso che ora è al centro delle indagini. L’inchiesta riguarda, sempre stando a indiscrezioni, società e operatori immobiliari di Olbia e Arzachena. Il consigliere comunale di minoranza, Maurizio Zirottu, continua a chiedere chiarimenti agli amministratori in carica.

