Immobile sulla strada  di Dossena 

Sfida tra i due bomber del momento e pazienza se uno di mestiere fa i gol e l'altro, invece, i gol lavora per evitarli. Lazio-Cagliari di questa sera sarà uno scontro diretto tra Ciro Immobile e Alberto Dossena, tre reti in due negli ultimi 180 minuti di campionato. Dove è, a sorpresa, il secondo quello ad aver gioito di più.

Magic moment

Di questi tempi, un anno fa, Dossena era l'ultima scelta in difesa di Liverani, in un Cagliari che navigava a vista tra i cadetti. Niente di strano, del resto per il classe '98 bresciano quella in Sardegna era stata una chiamata imprevista. Due stagioni altalenanti in Serie C ad Avellino, l'acquisto improvviso del Cagliari con un ruolo di rincalzo, ultima scelta dietro i vari Goldaniga, Obert, Capradossi e Altare. Tre apparizioni-lampo nelle prime diciassette giornate, gli ultimi 27' a Palermo, ultima di Liverani alla guida dei rossoblù. A sorpresa, una maglia da titolare contro il Cosenza, con Pisacane in panca, poi la conferma con Ranieri, che a Dossena non ha più rinunciato. Quest'anno la prova più attesa, la Serie A. Qualche passaggio a vuoto, leader della difesa più battuta del torneo, certo. Ma un rendimento sempre in crescita, soprattutto da quando gioca in coppia con Goldaniga, con cui l'affiatamento è notevole in campo e fuori. A Torino, contro la Juve, è arrivata la prima rete in A, subito bissata col Monza. Ma Dossena cresce soprattutto a livello difensivo, mettendo a frutto gli insegnamenti di Ranieri e lo strapotere fisico. Quello che, contro i brianzoli, gli ha permesso due recuperi da applausi a scena aperta su Colombo e Colpani, lanciati a rete.

Come un esame

Da sconosciuto a oggetto del desiderio sul mercato. Dossena vede aumentare la lista degli ammiratori e si inizia a fare il suo nome anche in chiave Nazionale. Ranieri, sull'argomento, frena: «Lasciamolo crescere, poi se sono rose fioriranno». Intanto, questa sera, ci sarà un esame di quelli complicati, perché dall'altra parte ci sarà Ciro Immobile, che in Champions ha lasciato il segno con la doppietta che, martedì sera, ha steso il Celtic e ha consentito ai biancocelesti di strappare il pass per gli ottavi con un turno d'anticipo. Ranieri ha messo in guardia Dossena e i compagni: «Con lui serve un occhio di riguardo, perché è un attaccante di razza, uno di quelli che trova sempre il pertugio giusto per andare a segno». Non per nulla ha vinto la classifica cannonieri della Serie A in quattro delle ultime dieci edizioni ed è a solo due reti dal traguardo dei 200 gol in Serie A, come solo altri sette giocatori hanno fatto nella storia del campionato italiano. Manco a dirlo, Immobile ci proverà già stasera, contro un Cagliari con cui, in carriera, ha segnato 12 gol in quattordici partite, tra Genoa (una rete), Torino (un'altra rete) e soprattutto Lazio (le altre dieci). Il bomber più prolifico tra quelli in attività sarà il pericolo pubblico numero uno e, per Dossena, una vera e propria prova del nove.

