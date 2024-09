Immobile sgomberato e droga vicino alla scuola 

Controlli capillari nel centro della città, si intensificano le attività delle forze dell'ordine per reprimere disordini e fenomeni di microcriminalità diffusa. Ieri mattina, blitz della Polizia in un immobile in costruzione, i cui lavori sono fermi da anni e che negli ultimi mesi è stato occupato da alcune persone. Perquisito dai militari, lo stabile, a ridosso delle ex Casermette di via Mameli, era occupato da quattro giovani che sono stati allontanati dalla struttura abbandonata e condotti in commissariato.

Risale a qualche giorno fa, invece, un'operazione eseguita dal Nucleo operativo sicurezza urbana della Polizia locale, guidata da Giovanni Mannoni. L'intervento, effettuato dagli operatori specializzati del Nucleo in un'area verde adiacente a una scuola superiore cittadina, ha permesso di individuare alcuni minori mentre facevano uso di sostanze stupefacenti.

La stretta dei controlli ha scoraggiato anche la permanenza e il bivacco di persone considerate moleste dai residenti dei quartieri sorvegliati speciali, da San Simplicio, compresa via Vittorio Veneto, fino a piazza Mercato e alla vicina piazza Matteotti.

