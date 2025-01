Imminente in Procura l’apertura del fascicolo su eventuali profili penali 

Potrebbe essere aperto nelle prossime ore il fascicolo in Procura per accertare gli eventuali profili penali segnalati dal Collegio regionale di garanzia elettorale della Corte d’appello nei documenti e nelle dichiarazioni presentate da Alessandra Todde durante la verifica del rendiconto delle spese e dei finanziamenti ricevuti durante la campagna elettorale per le ultime regionali. Nei giorni scorsi era stata notificata alla presidente della Regione l’ordinanza-ingiunzione con una sanzione di 40mila euro e la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere regionale, alla quale la governatrice e i suoi avvocati hanno già annunciato ricorso.

Atti trasmessi

Oltre alla sanzione e al provvedimento di decadenza trasmesso in Consiglio regionale, il Collegio composto dalla presidente della Corte, Gemma Cucca, dai magistrati Salomè Bene, Francesco Alterio, Dario De Luca, con i commercialisti Roberta Asuni e Tullio Conti, e il docente universitario Riccardo Ferica, aveva anche deciso di trasmettere gli atti in Procura «stante le anomalie riscontrate nelle dichiarazioni depositate». L’ipotesi è che ci siano stati dei falsi tra la prima rendicontazione depositata in Corte, che segnalava spese sostenute e finanziamenti ricevuti per circa 90mila euro, con una memoria presentata il 3 dicembre scorso dalla Todde nella quale veniva dichiarato «sul suo onore di non aver sostenuto spese, assunto obbligazioni né ricevuto contributi e/o servizi, nonché di essersi avvalsa di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica». Da qui la decisione di trasmettere gli atti in Procura.

Il fascicolo

Ora spetta al Procuratore Capo, Rodolfo Sabelli, il compito di aprire il fascicolo d’indagine e assegnarlo ad un magistrato. Due le possibilità: che la presidente della Regione venga subito iscritta nel registro degli indagati come atto dovuto, così da permetterle immediatamente di farsi interrogare o presentare memorie per chiarire la ragione delle presunte dichiarazioni contrastanti, oppure – quella più prudente – che ipotizza l’apertura di un fascicolo senza ipotesi di reato e senza indagati (il cosiddetto “Modello 45”) così da consentire al pubblico ministero incaricato di studiare i documenti trasmessi dal Collegio e valutarne autonomamente la sussistenza di eventuali ipotesi di reato.

Il ricorso

Nel frattempo prosegue il lavoro degli avvocati che assistono Alessandra Todde per impugnare la sanzione di 40mila euro e, soprattutto, il provvedimento che ne dispone la decadenza da consigliere regionale, e di conseguenza, anche da presidente della Regione. A studiare le norme e la giurisprudenza in vista del ricorso in Tribunale (anche se non è ancora escluso che ce ne possa essere anche un altro al Tar) ci sono gli avvocati Benedetto e Stefano Ballero, il legale e assessore comunale Giuseppe Macciotta e, da Roma, lo studio Cardarelli.

