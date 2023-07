Presieduto da Salvatore Angieri si è riunito ieri in Prefettura il Consiglio territoriale per l’immigrazione al quale hanno partecipato, fra gli altri, l’assessore regionale del Lavoro e diversi sindaci. Sul tavolo la pianificazione di attività progettuali e l’elaborazione di politiche per l’immigrazione. Il prefetto ha invitato tutti a elaborare progetti per le effettive necessità del territorio. Ma ha anche lanciato un appello al rispetto delle regole.

