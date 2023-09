Immigrazione in calo, gli stranieri nell’Isola concentrati in Gallura 

La Sardegna conta 48.400 cittadini stranieri, dati in calo dell’1,9% rispetto al 2019, e numeri piuttosto bassi rispetto alle altre regioni d'Italia. È il resoconto del Rapporto Mete 2023, presentato ieri nella sede Acli a Cagliari e realizzato dall'Osservatorio permanente sulla condizione demografica, sui flussi migratori e sulle condizioni delle migrazioni in Sardegna. Prevalgono le donne, 25.737 contro 22.663 maschi, e la concentrazione maggiore si trova nella provincia di Sassari (poco più di 20.000, il 42,1% sul totale degli stranieri presenti) e Cagliari (appena sopra 15.000), netta differenza dalle province Sud Sardegna (5.384), Nuoro (4.550) e Oristano (2.984). Con una particolarità: «La Gallura è una delle poche aree dell'Isola in crescita», segnala Vania Statzu, ricercatrice Acli. «C'è una gran concentrazione attorno a Olbia, dove anche la popolazione complessiva cresce: gli stranieri aumentano laddove c'è un contesto economico abbastanza forte e ci sono servizi, con le scelte di localizzazione che ricalcano dove è già presente la popolazione sarda».

I numeri

La Sardegna è la quart’ultima regione d'Italia per numero di stranieri: circa l'1% dei residenti complessivi in Italia, meno solo Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. Nell'Isola da anni si evidenzia un calo della natalità e una particolarità legata alla care economy: tra colf e badanti solo il 18% sono stranieri, contro il 70% della media nazionale.

La comunità più diffusa è quella rumena (11.209 persone), quasi il triplo rispetto alla seconda che è quella senegalese (4.346). Seguono poi Marocco, Cina e Ucraina, mentre sono in crescita gli argentini. I permessi a lungo soggiorno sono il 48,7%, mentre fra i permessi a termine oltre la metà sono per motivi di famiglia. E i migranti (dati al 31 dicembre 2022) risultano 1.539: un dato in forte crescita rispetto ai 1.041 del 2021, ma sempre molto basso se confrontato con quello nazionale (107.268, l'Isola incide per l'1,4% del totale). «La Sardegna deve offrire maggiori condizioni per facilitare la permanenza dei cittadini stranieri», il messaggio di Mauro Carta, presidente regionale delle Acli. «Solo creando tutto il supporto, assistenza e formazione linguistica, i cittadini si sentono più invogliati a trasferirsi qui e chiedere la residenza. Molto spesso ci dicono che all’arrivo in Sardegna sono disorientati: mancano punti di accoglienza».

Il ruolo economico

Di particolare interesse il peso economico degli stranieri in Sardegna: sul totale degli occupati gli stranieri sono il 3,1%, con un valore aggiunto prodotto dagli immigrati del 3,2% su quello totale. Nel 2022 oltre 600 le imprese create da stranieri, soprattutto nel settore del commercio all'ingrosso, dettaglio e riparazione di veicoli. Come nazionalità, la gran parte delle imprese gestite da stranieri arrivano da Marocco, Cina, Romania e Bangladesh. Il Crei-Acli, fra le varie iniziative, ha creato il Progetto Talent in Sardinia per attivare processi di promozione culturale, turistica e socioeconomica, lo Sportello Help Desk per l'assistenza e inclusione degli emigrati sardi di rientro e il Progetto Emergenza profughi ucraini in Sardegna.

L'impegno può crescere: «Queste persone producono risorse che poi tornano sul nostro territorio», dichiara Marco Sechi, responsabile del settore Migrazione della Regione. «Dobbiamo mettere in campo misure economiche che valorizzino le competenze che già hanno gli immigrati: indirettamente andrebbero a beneficio del nostro territorio».

