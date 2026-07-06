Immigrazione illegale, Nabil Nassif dal gip respinge le accuse 

Rimangono in carcere Nabil Nassif, Sebastiano Lamacchia e Paolino Patteri dopo gli interrogatori di garanzia seguiti all’operazione eseguita giovedì dai carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, coordinati dalla Procura, nell’ambito dell’inchiesta su un presunto sistema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. A rendere dichiarazioni spontanee, Nabil Nassif, 29 anni, marocchino, che davanti al gip Giovanni Angelicchio, ha respinto il ruolo di promotore dell’organizzazione, sostenendo di non essere stato il collettore di alcuna rete. Ha spiegato che gli stranieri si rivolgevano a lui soltanto perché conosceva la lingua italiana e li aiutava nei rapporti con gli uffici pubblici. Ha inoltre sostenuto che tutte le somme di denaro transitate sui suoi conti erano tracciabili. Proprio la movimentazione di denaro costituisce uno degli elementi al centro dell’inchiesta. Per la Procura, Nabil Nassif in un solo anno avrebbe fatto transitare solo su un conto Postepay oltre 100 mila euro, superando il limite di 100 mila, tanto che un bonifico da 10 mila euro in entrata venne bloccato. L’uomo è difeso dall’avvocato Aldo Petta, mentre Paolino Patteri è assistito dagli avvocati Giovanni Mossa e Giovanni Angelo Colli e Lamacchia da Caterina Zoroddu. Isalina Leone, difesa dall’avvocata Sabrina Lardieri, con l’obbligo di firma, sarà sentita oggi. Indagati anche due funzionari del Comune di Orosei, e per l’utilizzo di documenti contraffatti o alterati undici stranieri.

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