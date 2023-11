Immigrazione,  arrivi raddoppiati nell’estate 2023 

Oristano è la provincia italiana con il minor numero di stranieri residenti: 2.984 nel 2022, 2.928 nel 2023 pari al 2 per cento della popolazione, al di sotto del 6,5 per cento della media nazionale e dello 0,5 della regionale. Oristano con 885 stranieri sfiora il 3 per cento della popolazione. I dati Istat introducono il “Piano territoriale degli interventi per la gestione del fenomeno migratori” studiato dalla Prefettura per analizzare i fabbisogni di accoglienza e le soluzioni. Negli ultimi dieci anni gli stranieri sono aumentati del 34,6 per cento in provincia e del 57,8 nella città di Oristano dove risiede il 30 per cento degli stranieri della provincia. Seguono Bosa con 160, Terralba con 156, Cabras con 121. Tutti gli altri paesi sono al disotto dei 100. Il 43 per cento è composto da comunitari. Al primo posto i cittadini romeni: 841 di cui l’89% è di genere femminile. In provincia gli stranieri iscritti alle scuole di ogni ordine e grado sono appena 277 con un’incidenza dell’1,9 per cento sul totale degli studenti che scende all’1,7% lontanissimo dal 10,6 nazionale. Nonostante i numeri non eccezionali, la Prefettura dal 2017 si è trovata ad affrontare l’emergenza migratoria con notevole carico di lavoro. «Ma già attualmente – si legge nel “Piano” – si avverte concretamente la ripresa significativa degli arrivi». Oltre ai Centri di accoglienza di Sini e Norbello per far fronte agli arrivi dell’estate 2023, più che raddoppiati, si è unito quello di Cabras. I problemi: carenza di personale in Prefettura e di mediatori linguistico culturali nei servizi pubblici, difficoltà degli stranieri di trovare abitazioni. Infine la formazione per introdurre gli stranieri nel mondo del lavoro. ( a. m. )

