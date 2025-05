Immigrati e inclusione, focus sul microcredito 

“Microcredito e inclusione, strumenti finanziari per l’integrazione degli immigrati”: se ne parla al convegno organizzato dalla Cisl sarda e dall’Anolf Sardegna domani, nella sala conferenze del Banco di Sardegna in viale Bonaria 33. Alle 9.30 i lavori saranno aperti dai saluti del segretario generale della Cisl, Pier Luigi Ledda, da Desirè Manca, assessora regionale al Lavoro, e dal sindaco Massimo Zedda. Interverrà, poi, il direttore della Caritas diocesana, don Marco Lai. Alle 10 un primo confronto su “Microcredito e microfinanza: strumenti per costruire integrazione e sviluppo”, moderato dal giornalista Sergio Nuvoli che intervisterà Marco Paoluzi, responsabile Area credito banche, Ente nazionale per il Microcredito, e Giuseppe Pirisi, responsabile microcredito del Banco di Sardegna.

Dalle 11 le buone pratiche maturate in Sardegna con Mohamed Gaye (Costa d'Avorio), Munara Sydykova (Kirghizistan) e suor Pierina Careddu, direttrice della Caritas di Nuoro. La segretaria regionale della Cisl, Federica Tilocca, parlerà di ‘”Microcredito e sviluppo: la Sardegna inclusiva che vogliamo”. La presidente di Anolf, Genet Woldu Keflay , illustrerà ciò che fa l’associazione sul tema e di inclusione, mentre il segretario generale della First Sardegna, Ettore Erriquez, spiegherà l'impegno del sindacato del credito nella promozione del microcredito per l'inclusione sociale.

Di questi temi si parlerà nella tavola rotonda moderata dal presidente dell’Ordine dei giornalisti sardo, Giuseppe Meloni. Parlano Carlo Pilia, presidente dell’Associazione mediatori mediterranei, Silvana Tilocca, esperta di salute e immigrazione, Anna Puddu, assessora alla salute del Comune, Paolo Cuscusa, presidente Anteas Sardegna. Chiuderà il segretario regionale della Cisl, Pier Luigi Ledda.

