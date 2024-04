«Immigrati antidoto al deserto Qui si stabilivano molti europei ma la Sardegna non attrae più» 

«Il problema è che non arrivano neanche più i cittadini stranieri, in maggioranza europei che decidevano di trasferirsi in Sardegna».

Magari anziani che volevano trascorrere qui la vecchiaia.

«Ma anche giovani famiglie. Il punto è che non siamo più attrattivi, e questo è un guaio in una regione, come la nostra, dove non si fanno più figli».

Vuol dire che per un’inversione di rotta dobbiamo puntare sull’accoglienza degli immigrati?

«Nel breve termine è l’unica soluzione. Quanto alla natalità, si può ragionare nel medio e lungo termine con incentivi alla maternità, una rete di servizi per l’infanzia diffusa nel territorio, conciliazione famiglia-lavoro. Ci vogliono minimo 25 anni».

Mauro Carta, presidente di Acli Sardegna, esperto di politiche per il lavoro, da anni studia il fenomeno dello spopolamento e, dall’osservatorio del Crei (Comitato regionale emigrazione immigrazione) tasta il polso dei flussi migratori da e per l’Isola. «La Sardegna non è più attrattiva perché non c’è una rete di supporto per chi, in condizioni diverse, potrebbe scegliere di trasferirsi qui».

Cosa intende per rete di supporto?

«Un aiuto a orientarsi nei meandri della burocrazia: come farsi riconoscere un titolo di studio, l’iter di iscrizione di un figlio a scuola, come ricevere l’assistenza sanitaria eccetera».

Non bastano iniziative come la casa a un euro? O i bandi regionali per attrarre nuovi residenti nei piccoli comuni?

«Si tratta di iniziative sparse, senza un coordinamento. In questi anni c’è stata molta improvvisazione e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Bisogna mettere in gioco programmi a medio e lungo termine, con una cabina di regia che metta insieme istituzioni, terzo settore e imprese. Un collante che decida quali strategie seguire, l’alternativa è il caos».

Nonostante tutto, qualcuno arriva ancora…

«Gli argentini. Seicento negli ultimi tre anni, in maggioranza giovani, molti con elevati livelli di specializzazione. Sono medici, infermieri, psicologhe, tecnici di radiologia… Ebbene, noi li stiamo riciclando nella ristorazione, nel commercio, nei servizi alla persona. Professionalità che fanno tutt’altro perché ovviamente hanno bisogno di un reddito. L’abbiamo visto anche con gli ucraini».

Racconti.

«Avevamo a disposizione tantissime professionalità, tra cui medici e infermieri, e non li abbiamo considerati. Figure che a noi servono come il pane, ma non abbiamo fatto nulla per accoglierle e integrarle immediatamente. I più sono ripartiti, ma gli argentini sono qui e, nonostante parlino benissimo la nostra lingua e abbiano titoli e specializzazioni di cui noi abbiamo estremo bisogno, continuiamo a non considerarli come risorse preziose».

Agli sportelli Acli ne arrivano tanti?

«Sì, e li aiutiamo come possiamo anche con gruppi di socializzazione, orientamento ai servizi e al lavoro. Ma il nostro è volontariato, ciò che manca è una rete diffusa nei comuni e nel territorio che garantisca l’accoglienza di chi sceglie di stabilire in Sardegna la propria residenza».

Non è più solo un problema delle zone interne, adesso anche i comuni della costa stanno perdendo abitanti.

«Tutti i comuni, indistintamente. Ne fanno le spese anche le città più grandi per via dei costi proibitivi delle case, per cui le giovani coppie tendono a spostarsi anche nei paesi distanti trenta chilometri. Questa è una delle reti di supporto alle famiglie che andrebbero organizzate».

Per le famiglie sarde e per quelle che dovremmo invogliare a stabilirsi in Sardegna.

«Un programma a tutto campo. C’è un’altra cosa che va detta: le altre isole del Mediterraneo sono tutte in crescita, in ogni settore. Perché? Perché sono più attrattive».

