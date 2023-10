Immersioni sub e inclusività 

Snorkeling e immersioni hanno contraddistinto l’evento “Subacquea zero barriere”, domenica a Cala Gonone. Nella “spiaggia centrale” presenti i ragazzi diversamente abili della Speedy Sport onlus, e tanti altri partecipanti estemporanei, capitanati dal titolare della Blue Best Asd e istruttore subacqueo Paolo Insolera. «Speriamo di replicare al più presto con nuove adesioni - dice - è stato un evento inclusivo che ha dato l’opportunità di passare una meravigliosa giornata di mare e divertimento. Grazie all’assessore Bernardo Carotti e al Comune di Dorgali per il patrocinio. Un grazie speciale a Speedy Sport per la loro preziosa collaborazione, a tutti i ragazzi per la partecipazione e l’entusiasmo, a Nadd Global Diving Agency e Hsa Italia per il know-how sugli eventi “zero barriere”». (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA