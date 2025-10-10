Immersioni estreme, più rischi 

I sommozzatori dei vigili del fuoco della Sardegna, specializzati in operazioni ad alto fondale, erano intervenuti in passato in scenari come la tragedia che a Cala Gonone costò la vita al poliziotto Luca Sedda, anche lui impegnato in un’esplorazione di una grotta marina, ma anche nella Costa Concordia, nello yacht del Bayesian, e appena pochi giorni fa a Milano, in un intervento ad oltre 200 metri di profondità. Giovedì sono stati elitrasportati alle pendici del Supramonte per prestare soccorso a Luca Pedrali, 60 anni, di Salò, uno dei più esperti speleosub italiani, colpito da un malore subito dopo essere riemerso da una immersione profonda a Su Gologone. Pedrali era riuscito a risalire e a togliersi l’attrezzatura prima di accasciarsi. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Il magistrato ieri ha restituito la salma ai familiari, l’attrezzatura, sotto esame da parte degli specialisti.

Interventi complessi

Ad intervenire insieme ai vigili del fuoco di Nuoro, con il reparto Saf, gli specialisti sommozzatori di Cagliari con i colleghi di Sassari, che dispone di una delle unità più qualificate a livello nazionale. Il responsabile del reparto sub, Claudio Murtas, ha spiegato la complessità crescente di questo tipo di interventi. Ricorda come le nuove tecnologie stanno rendendo possibili immersioni sempre più profonde, ma aumentano di conseguenza anche i rischi per chi tenta esplorazioni estreme. «Attrezzature più sofisticate danno autonomie sempre più elevate. Ma aumentano i rischi, anche per chi interviene nell’emergenza. In quel contesto i principali pericoli - spiega - oltre alla profondità, sono la scarsa visibilità, i passaggi stretti che possono portare ad incastrarsi. Se c’è poca corrente e passa un sub dopo l’altro, il secondo non vede niente. Le persone quando fanno perlustrazioni o immersioni cercano sempre di spingersi oltre, scoprire qualcosa di nuovo: è il rischio maggiore». Poi c’è il classico malore, anche il più banale, che in immersione può costare caro. Sono oltre 150 gli interventi all’anno dei sommozzatori dei vigili del fuoco in Sardegna, personale con altissima specializzazione continua nel centro di Vicenza, e che lavorano in contesti di soccorso in mare, nei laghi, in superficie e in ambienti sommersi e relitti. Il reparto dispone di competenze avanzate: miscele ternarie, recuperi con Rov, ricerca ad alto fondale oltre i 200 metri.

