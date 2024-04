Immersione fatale nelle acque di Pistis: Sinnai in lutto 

Il malore nella spiaggia di S’enna ‘e S’arca, a Pistis, nella parte più settentrionale della Costa Verde, quasi a ridosso dell’area militare di Capo Frasca. Marcello Asuni, 62 anni di cui buona parte trascorsi in acqua, con le pinne e la muta da sub, ha gridato per dare l’allarme e si è trascinato fino agli scogli, dove è stato raggiunto da alcuni bagnanti che hanno cercato di prestargli i primi soccorsi. A chiamare il 118 è stato l’amico e compaesano con cui Asuni stava facendo un’immersione: ha descritto la situazione agli operatori della centrale che, vista la gravità dei sintomi e la distanza della caletta dove è avvenuta la disgrazia, hanno inviato sul posto un elicottero, decollato da Elmas con a bordo un team medico. Sul posto sono arrivate anche un’ambulanza dell’associazione Flema Soccorso di San Nicolò Arcidano, una pattuglia del Corpo forestale che era impegnata in un controllo nella zona, una dei carabinieri della Stazione di Arbus, che fa capo alla Compagnia di Villacidro guidata dal capitano Francesco Capula, e una motovedetta classe 800 della Guardia costiera – capitaneria di porto di Oristano, su ordine dal comandante Federico Pucci. Le manovre di rianimazione purtroppo non sono servite. Il sub di Sinnai è morto in riva a quel mare che tanto bene conosceva e tanto amava. Proprio in quel tratto di litorale, alcuni anni fa, era stato vissuto un altro dramma: a morire era stato un altro sub durante un’immersione subacquea.

Il mare? Una seconda casa

Per Marcello Asuni, 62 anni, uomo storico del “Club sub Sinnai”, il mare era una seconda casa. Da grande esperto come era, ha cercato di aggrapparsi alla vita, adagiandosi sulla roccia dove ieri è stato trovato cadavere. La notizia non ha tardato a raggiungere il suo paese natale, gelando tutti in una mattinata di gran caldo. La voce si è diffusa in pochi minuti entrando in tutte le case: grande, grandissimo il cordoglio.

La sede del Sub Sinnai dove Marcello ha scritto le sue più belle pagine di mare, di apneista e di sommozzatore con tanto di brevetto, è diventata la casa del dolore. Il dubbio è che si stato tradito di un malore. Lo ha detto il medico legale Roberto Demontis, che del Sub Sinnai è stato presidente: «Marcello Asuni non è stato tradito da una sincope perché se così fosse stato, sarebbe morto in acqua; e neppure da embolia, per lo stesso motivo. Mi è stato detto che è stato trovato morto su uno scoglio: è probabile quindi che sia stato proprio tradito da un problema cardiaco. Per me era un amico. Una tragedia».

I familiari e gli amici

Nel cimitero di Sinnai, dove la salma è arrivata nel pomeriggio, c’erano anche il fratello Roberto, la sorella Luisanna, gli altri familiari, gli amici del Sub Sinnai e del “7 fradis”, la squadra di rugby con la quale ha giocato anche a livello nazionale. «Abbiamo perso uno sportivo – dice il presidente del Sub Sinnai Paride Cardia – ma soprattutto un amico, un campione, un fratello. Ci stringiamo tutti ai suoi cari. Una giornata tristissima per tutti».

Marcello Asuni possedeva col fratello Roberto una barca, la “San Giorgio”, che utilizzava soprattutto in estate per accompagnare i turisti fra gli angoli di mare più suggestivi di Villasimius: un altro specchio d’acqua che Marcello adorava, imparando a raccontarlo ai suoi ospiti, turisti italiani e continentali. Esperto di mare ma anche buon comunicatore: tutto facile per un uomo come lui che conosceva le coste di Villasimius come le sue tasche.

Un uomo di mare, insomma, che amava la vita. Era amico di tutti. Un gigante buono che ha avuto fra i suoi maestri del mare Mario Ligas, uno dei fondatori del Sub Sinnai. «Nel 1979, quando aveva 17 anni, aveva partecipato allo storico momento della messa in mare della statua della Madonna del naufragio, realizzata da Pinuccio Sciola, sul fondale dell’Isola dei Cavoli», ricorda Ligas: da allora, tante immersioni e non solo durante la festa sott’acqua.

I funerali si svolgeranno domani alle 15,30 nella parrocchia di Santa Barbara a Sinnai.

