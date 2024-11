Immersi nella grande bellezza della natura 

È tempo di riprendere il cammino, di pregare, ammirare e avere ancor più coscienza dell’immenso patrimonio artistico e naturalistico che si incontra ad ogni passo nel Guilcer, Barigadu, così come nella Marmilla e Sarcidano, nel Sinis e in Barbagia.

E quello che don Ignazio Serra, incaricato del turismo dell’Arcidiocesi oristanese, chiama «Tempo lento, dedicato alla lode del Creatore».

Le bellezze

Dentro i confini dell’Arcidiocesi arborense c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ne ricorda solo alcuni don Ignazio: «Abbiamo il privilegio di avere il picco più alto con Punta La Marmora, il lago artificiale più grande con l’Omodeo e la diga che, un secolo fa, regalò la luce a tutte le case dei sardi, santa Chiara. Per non parlare del Sinis, di Monte ‘e Prama, del sito archeologico di santa Cristina, del nuraghe Losa di Abbasanta, di su Nuraxi di Barumini, dell’altopiano della Giara dove corrono liberi i cavallini. I retabli di Tuili e Villamar, le decine di chiese campestri, luoghi dell’anima e della fede popolare delle comunità».

Le tappe

Il gruppone di donne e uomini capitanato da don Ignazio Serra ha percorso le prime due tappe. La prima da Paulilatino-Santa Cristina, sei chilometri tra olivastri con la sosta sotto ad un albero millenario. La seconda a Bauladu e le sorgenti romane di Zinnuri.

Don Ignazio per le domeniche di questo mese (tranne domani) ha in programma altre tre tappe nel Guilcer-Barigadu. Il 10 a Nughedu Santa Vittoria tra sugherete e scenari sul lago, il 17 per una passeggiata lungo le sponde occidentali del Tirso che guardano Villanova Truschedu accompagnati dal sindaco Zara e infine il 24 a Zuri e Soddì per ammirare la chiesa di san Pietro salvata dalle acque e la foresta fossile.

Dopo il Guilcer-Barigadu, i camminanti si trasferiranno in Marmilla e Sarcidano: 15 tappe, cento chilometri da percorrere, 17 paesi da visitare. «La scommessa continua - afferma don Ignazio Serra - con il concorso di amministratori, Pro Loco e operatori turistici contiamo di lavorare per costruire possibilità di lavoro turistico e ricettivo, alla maniera dei centri lungo il cammino di Santiago, un’oasi di speranza e di futuro per i giovani e le famiglie. I prossimi tre anni saranno un test perché si viva l’esperienza dell’abbraccio che si fa cammino lungo la Giara». Buon cammino.

