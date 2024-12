Immenso Pedro Almodóvar e strepitose le sue due stelle 

Non stupisce affatto che Pedro Almodóvar sia riuscito a conquistare la Mostra di Venezia quest’anno. Portando a casa il Leone d’Oro, il cineasta dimostra di occupare ancora oggi un posto significativo nel panorama artistico europeo, dopo una vita passata dietro la cinepresa a indagare la dimensione umana per evidenziarne le fragilità, i suoi lati più trasgressivi e il ribaltamento delle norme convenzionali. Fin dargli esordi, la sua filmografia consegna alla figura femminile un’orizzonte di senso ben definito, che attraverso i temi della maternità, della sessualità e dell’emancipazione ha dato vita a capolavori come “Tutto su mia madre” e “Parla con lei”.

La storia

Anche stavolta, affidandosi a due fuoriclasse della scena americana per girare il primo film in lingua inglese, Almodóvar con “La stanza accanto” interroga l’amore, la morte e la malattia sul significato di giusto e sbagliato; offrendo così un personale punto di vista sui dibattiti che interessano le libertà individuali. Durante la presentazione del suo ultimo libro, Martha scopre che l’amica Ingrid sta affrontando il cancro. Dopo molti anni di distanza, con Martha immersa nella scrittura e Ingrid impegnata nei teatri di guerra come corrispondente, il loro inaspettato ritrovarsi diverrà presto occasione per condividere insieme i dolori del passato e qualche istante di leggerezza. Scoperto che il trattamento clinico non sta dando esiti positivi, Ingrid chiede a Martha di assisterla prima di togliersi la vita, accettando di convivere insieme in una casa fuori città per trascorrere gli ultimi giorni in completa autonomia. Sebbene titubante e impaurita dai potenziali rischi, l’amica acconsente a offrire il suo aiuto; ma sopportare il pensiero che Ingrid possa uccidersi da un momento all’altro renderà la permanenza sempre più delicata.

La poesia

Sfoggiando un impianto visivo sottile ed elegante, la pellicola si compone di primi piani sui volti, di panoramiche ambientali e di sfuggevoli dettagli che - come uno specchio - evidenziano con tocco poetico il piano dell’interiorità. In un accostamento sonoro e d’immagine che ricorda talvolta l’estetica del cinema orientale, la condizione esistenziale legata al senso di perdita e al progressivo deperimento del corpo emerge dal quotidiano; celando sotterraneamente, attraverso i ricordi e i sorrisi estemporanei, un persistente stato di malinconia. Il ritmo intenso dei dialoghi sonda in profondità l’animo increspato delle protagoniste, per coglierne i sogni infranti, le aspirazioni, le insanabili sofferenze. Contestualmente, il momento fatale si arricchisce di contenuto in più occasioni: nell’esigenza di tutelare le scelte del singolo, sugli equivoci di un sistema che ancora confonde l’assistenza con la complicità immorale e sulle crisi politiche oltreché ambientali di cui dovranno tener conto le nuove generazioni. Sopra tutto il resto, a incantare sono le splendide protagoniste: Julianne Moore votata all’eccellenza e Tilda Swinton di un’intensità straziante nel mostrare il suo incrollabile grido di volontà. “La stanza accanto” segue così la continuazione di un percorso divenuto per Almodóvar un vero e proprio tratto distintivo; e al fianco di due stelle tanto splendenti, il rito della messinscena realizza ancora una volta il miracolo della vita che parla della vita.

