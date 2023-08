Immagini (rare)  di un’Isola che non c’è più 

Julius Konietzko (1886-1953), etnologo tedesco di fama mondiale e collezionista di arte esotica, «nel 1931, su incarico del Museo etnografico di Amburgo intraprese un viaggio nella Sardegna contro-meridionale, per acquistare oggetti della cultura materiale e per scattare fotografie, allo scopo di utilizzarle durante le sue conferenze in Germania», come riporta Sabine Enders (maggiore specialista tedesca di storia sarda del Settecento) nell’introduzione allo straordinario volume di fotografie storiche, “Incontro in Sardegna. Immagini dall’isola 1920-1950”, disponibile nelle librerie e curato da Giovanni Masala, Lettore di lingua e civiltà sarda presso il dipartimento di Lingue e letterature romanze delle università di Stoccarda e Zurigo.

Zone rurali

«Le foto Konietzko» prosegue Enders, «sono state scattate in Sardegna nel 1931, quando la modernizzazione delle zone rurali non aveva avuto ancora inizio. Fotografava con la distanza dello straniero, e da esperto viaggiatore sapeva distinguere bene la particolarità del paesaggio e della vegetazione, delle costruzioni caratteristiche e degli abitanti dell’Isola». Dopo aver visitato Cagliari, ed essere giunto, lungo il suo itinerario, a Milis, incontra a Nuoro Sebastiano Guiso (1891-1955), dal quale acquista foto originali in prevalenza di persone del luogo con il costume da festa scattate negli anni Venti, e così facendo salvandole dall’oblio, dato che Guiso, prima di morire, diede fuoco al suo archivio.

Album

Le fotografie di Konietzko ritraggono pescatori al porto di Cagliari, amuleti appesi alle case, paesaggi rurali, cavalieri della Sartiglia a Oristano, chiese, contadine al lavoro, imbarcazioni di giunco e scogliere battute dal vento a Cabras, denotando l’occhio di un non professionista capace di cogliere la spontaneità in quello che ritrae. Viceversa «da un punto stilistico tutte le fotografie di Guiso sono diverse da quelle di Konietzko: le persone sono statiche, sono foto costruite, le scene all’interno e all’esterno preparate accuratamente», commenta ancora Enders (alcune di queste ultime furono scattate durante la visita di re Vittorio Emanuele III a Nuoro nel 1929), ma quello che le accomuna è la capacità di restituire l’atmosfera e l’immaginario di un’Isola scomparsa.

Infine troviamo le foto che Boris Kegel-Konietzko (1925-2020), figlio dell’etnografo tedesco, scattò in un viaggio in Sardegna del 1950 e che fece da tramite con Giovanni Masala per accedere al patrimonio visivo ora racchiuso nel volume.

