Immagini rappresentative per raccontare l’isola 

Nuova azione promozionale e decorativa che rientra nelle azioni previste nel progetto “Museo Diffuso Isola di Sant’Antioco”. Diverse immagini rappresentative di importanti scorci dell’isola, sono state posizionate in alcune aiuole e in alcuni punti del centro urbano. Le immagini hanno lo scopo di richiamare l’attenzione, soprattutto di turisti e vacanzieri, verso le bellezze naturalistiche e culturali che il territorio offre. L’azione intrapresa va a completare quanto già cominciato tempo fa con la decorazione delle otto pensiline presenti in città. Della stessa iniziativa avviata al completamento, il montaggio di ulteriori pannelli in altrettanti luoghi del tessuto urbano. (s. g.)

