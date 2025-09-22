VaiOnline
Oliena.
23 settembre 2025 alle 00:26

Immagini e storie tra casa e terra 

Un viaggio collettivo di arte pubblica e rigenerazione sociale e urbana a Oliena. È ciò che racchiude la mostra “Inohe so. Qui mi riconosco tra casa e terra”, volta a far conoscere il territorio ai propri abitanti e non solo. L'artista milanese Paolo Riolzi realizza e partecipa all’ideazione di un racconto corale fatto di immagini, storie, memoria che trasforma l’arte in uno strumento di interazione per la comunità tra artisti, curatori, voci, amministratori pubblici e abitanti che insieme raccolgono storie, tracciano mappe, percorrono sentieri, si confrontano con la politica e le istituzioni culturali per promuovere la crescita culturale ed economica del territorio. Un vero e proprio reportage - che mira a una pubblicazione - nato dal progetto “Innesti urbani” (2016) tra Politecnico di Milano, Comune di Oliena, l’associazione “Oliena centro”. «Il primo passo è la nascita di un laboratorio permanente nell’auditorium comunale», dice Riolzi. La mostra è stata inaugurata durante la prima giornata di Autunno in Barbagia a casa Solinas (via Padre Solinas 24) ed è visitabile sino al 13 novembre. (g. pit.)

