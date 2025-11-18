Immagini di natura sopra e sotto il mondo 

Olbia capitale della fotografia con “Storie di un attimo”, festival alla sua 14ª edizione. Dal 28 novembre, ma con un anteprima già ieri, e fino al 14 dicembre, nella città gallurese si svolgerà il festival popolare della fotografia con mostre, incontri, proiezioni, laboratori e mercatino. In particolare, al centro della manifestazione, promossa dall’Associazione Argonauti, ci sarà un tema: la natura. Le attività saranno incentrate sul patrimonio naturalistico, marino e terrestre, «declinato in diversi modi», spiegano gli organizzatori.

Una delle mostre in programma, alla Casermette, sarà dedicata a “I protagonisti della natura”, collettiva coordinata dal nuorese Domenico Ruiu, che riunisce quattordici tra i più importanti fotografi naturalisti dell’Isola. Oltre alle immagini di Ruiu, ci saranno quelle di Antonio Coccoda, Giuseppe Demurtas ed Emilio Melis dedicate al muflone, Bobore Frau ed Edoardo Simula (Il barbagianni), Bruno Berthemy (Il falco della regina), Giangiorgio Crisponi (Il fenicottero), Giovanni Paulis (Il cervo sardo), Giuseppe Sedda (I cavallini della Giara), Marco Corda e Mauro Sanna (Il grifone), Matteo Cara (Il volo dei rondoni), Matteo Faedda (L’aquila reale). Nella sezione dedicata al mare, “Il mondo del silenzio”, le foto subacquee di Egidio Trainito (Tessiture viventi), Claudio Palmisano (Orizzonti sommersi), Roberto Rinaldi (Raccontare gli abissi).

Sempre alle Casermette ci sarà “La fotografia incontra il fumetto”. Alla Società dello Stucco, invece, Saverio Marini presenta “I cammini del Dottor Marini: a piedi, passo dopo passo, lungo i sentieri d’Europa”, mostra che aprirà il festival dal 28 novembre con un incontro pubblico introduttivo a cura dell’autore. Nel Salone parrocchiale della Sacra Famiglia, infine, la sezione “L’immagine ritrovata”, a cura di Antonio Satta, propone “Come eravamo. Immagini di una trasformazione urbana e sociale”. Ieri, l’anteprima della rassegna ha visto protagonista il fotoreporter Ugo Panella che ha dialogato con gli studenti e incontrato il pubblico su Palestina e Ucraina. Il 29 novembre Domenico Ruiu guiderà un incontro dedicato ai protagonisti della natura. Il ciclo si chiude il 13 dicembre con un confronto a più voci sulla fotografia subacquea insieme a Egidio Trainito, Roberto Rinaldi e Claudio Palmisano. Previsti anche due appuntamenti su Steve McCurry e Lee Miller. Antonio Satta e Davide Caglio, infine, presenteranno i loro lavori il 14 dicembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA