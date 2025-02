“Immaginando Gramsci”, un corso per i docenti 

Si terrà tra Cagliari e Ghilarza “Immaginando Gramsci, strumenti per la didattica”, organizzato dall’associazione per Antonio Gramsci in collaborazione con altri enti. Il corso di formazione per docenti, che verterà su rabbia e conflitti, sarà tenuto dal formatore e consulente pedagogico Davide Cadeddu; è in programma venerdì 28 alle 16.30 nella biblio-mediateca Mille Ghilarze. «L’incontro si propone di fornire una bussola per riconoscere i conflitti all’interno della propria classe», spiegano gli organizzatori. Iscrizioni su immaginandogramsi@gmail.com. ( a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA