Imma Tataranni, presentazione con polemica 

Presentazione con accuse e controrepliche, scenario irrituale per un film. Abbiamo lasciato Imma (Vanessa Scalera) mentre baciava dietro un muro il maresciallo Calogiuri (Alessio Lapice), la ritroviamo chiusa nella casa della sua amica Diana (Barbara Ronchi), «un po' depressa su un divano che guarda le soap turche nelle quali si identifica». Si è presa una pausa, ma «tornerà presto al lavoro» assicura l'attrice che le presta il volto, Vanessa Scalera. Ma Scalera per prima non poteva prevedere ciò che sarebbe accaduto e di risultare, in qualche modo, coinvolta anche lei. È infatti terminata con uno sgradevole botta e risposta la conferenza stampa della quarta stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, in onda su Rai1 dal 23 febbraio, tra la protagonista Vanessa Scalera e l'autrice dei libri ai quali è ispirata la fiction, Mariolina Venezia.

Botta e risposta

In una domanda viene fatto notare che a Sanremo Scalera, ospite sul palco l'ultima sera per pochi minuti, non ha ringraziato Mariolina Venezia: «Me ne sono proprio dimenticata! Ma da sempre ho un rapporto particolare con gli sceneggiatori, Mariolina ha scritto un personaggio straordinario», risponde l'attrice. Feroce la contro risposta della scrittrice.

«Sono una fan di tutti gli ingrati, Imma è paladina dell'ingratitudine. Ringrazio Vanessa per la sua ingratitudine, perché spesso non mi ha ringraziato: è una donna libera, non a caso interpreta un personaggio libero come Imma. Ho partecipato alla scrittura della serie, ma senza potere decisionale. Ma in questa serie c'è stato un miracolo: è stata opzionata per tre volte prima di giungere in Rai, io ho iniziato a scrivere il personaggio nel 2006». Tutto finito? Neppure per sogno.

Costernazione

«Vanessa è libera di ringraziare chi vuole, Imma non vuole compiacere nessuno e piace a tutti».

A questo punto Scalera non ci sta: «Non voglio entrare nella volgare polemica, Io ricordo la tua ingratitudine: un comportamento malmostoso durante la prima conferenza di Imma Tataranni, me lo ricordo ancora. Io non ti devo nulla».

Dopo attimi di silenzio, ribadisce il concetto: «Ricordo le parole non carine rivolta a noi attori da Mariolina Venezia».

RIPRODUZIONE RISERVATA