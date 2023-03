Imbrattatore seriale sanzionato dodici volte 

Locci ribadisce che le critiche verso l’operato della sua amministrazione sono legittime, purché non superino il limite e non sfocino in attacchi personali e «in gesti gravi. Questa persona sicuramente voleva screditare me e la Giunta sporcando di proposito un luogo pubblico con escrementi non solo animali, per poi addossarci le colpe». Il primo cittadino racconta che diversi proprietari di cani che frequentano il parco, sono stati accusati da cittadini ovviamente inconsapevoli, di non raccogliere gli escrementi. «Il danno l’ha procurato prima di tutto a chi frequenta il parco giochi, quindi soprattutto bambini, e poi a se stesso e alle sue iniziative politiche che, dopo quanto avvenuto, perdono di credibilità».

«Non mi sarei mai aspettato che il soggetto seriale che ha fatto questo potesse essere un commerciante del luogo, una persona anziana, molto nota a Monserrato», dichiara il sindaco Tomaso Locci. «Oltretutto, fa parte di un comitato per la riqualificazione di via Porto Botte. Un progetto che siamo riusciti a portare a casa dopo le interlocuzioni con la Città metropolitana di Cagliari, per sistemare una zona dimenticata dalla vecchia politica, quella alla quale questa persona è molto vicina», afferma il primo cittadino, il quale evidenzia che sono in corso accertamenti per verificare l’eventuale complicità di altri soggetti.

A bordo di una bici, raggiungeva il parco giochi di via Porto Botte e vi lasciava escrementi animali. Episodi che si sarebbero verificati per oltre un mese. Alla fine l’imbrattatore, un commerciante di 78 anni, è stato individuato e gli sono stati fatti 12 verbali per un totale di 4.500 euro di multa. Prima le segnalazioni sono arrivate alla Polizia locale da alcuni cittadini, poi gli agenti, in borghese, hanno svolto gli accertamenti del caso e, grazie anche al Nogra, il Nucleo operativo delle guardie rurali ausiliarie, e alle telecamere presenti in zona, sono riusciti a risalire all’autore. La bicicletta è stata posta sotto sequestro cautelare amministrativo.

La sorpresa

Le accuse

La pulizia

Il sindaco, inoltre, sostiene che gesti come questi e altri avvenuti in passato contro di lui siano dovuti ad un clima d’odio nei confronti suoi e della sua Giunta «alimentato anche da alcuni post sui social che spesse volte contengono attacchi personali invece di legittime critiche. I vergognosi gesti perpetrati da questo soggetto sono avvenuti soprattutto dopo che abbiamo raggiunto degli obiettivi importanti per la città, caso strano». Locci ringrazia la Polizia locale e il Nogra per essere intervenuti e gli operatori ecologici che hanno ripulito l’area del parco giochi ogni volta che veniva sporcata.

