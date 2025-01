Imbrattato il murale per Ramelli a 50 anni dal delitto 

MILANO. “Fasci appesi”: a pochi mesi dal cinquantesimo anniversario della sua morte è stato imbrattato a Milano il murale dedicato a Sergio Ramelli, il militante del Fronte della gioventù ucciso nel 1975, a 19 anni da alcuni giovani legati ad Avanguardia operaia. Il gesto ha scatenato molte polemiche, con Fratelli d’Italia che lo ha denunciato parlando di «atto ignobile» auspicando che «i responsabili vengano identificati e puniti il prima possibile». Il sindaco Beppe Sala lo definisce «una ferita alla memoria di Milano, assolutamente da condannare», il presidente del Senato Ignazio La Russa ha parlato di «un atto vile che offende non solo la sua memoria, ma anche i valori di rispetto e convivenza che dovrebbero unire tutti» e il governatore Attilio Fontana ha condannato un «gesto tanto grave quanto vigliacco» e il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha definito «vergognoso l’insulto alla memoria di Sergio Ramelli, un ragazzo barbaramente ucciso che aveva l’unica colpa di essere di destra». La Procura, una volta ricevuta l’informativa della Digos, aprirà un’inchiesta per deturpamento e imbrattamento. Il murale realizzato dai militanti di Azione giovani nel 2004, nel punto in cui il 13 marzo del 1975 Ramelli fu aggredito a colpi di chiave inglese, già imbrattato in precedenza, nel pomeriggio è stato ripulito da militanti di FdI.

