Imbrattati i cartelli turistici 

Prima succedeva soprattutto al Poetto e lungo la costa, adesso invece i vandali si stanno scatenando anche in centro. Uno dei passatempi dei balordi è quello di imbrattare i cartelli, quelli stradali e quelli turistici. È stato pasticciato il cartello che indica Su Grifoni Mannu, la più antica fontana di Quartu, ma anche quelli davanti alle chiese come Sant’Elena, peraltro così vecchio da essere ormai illeggibile.

«Una questione di inciviltà», commenta Maria Sarritzu, residente nel centro storico. «Sporcano tutto, anche le facciate delle case. Un mio vicino l’ha dovuta ripulire più volte. E non mi riferisco certo ai murales, come quello bellissimo fatto a Margine Rosso, ma a scarabocchi, a parolacce, a scritte offensive con la bomboletta spray».Lungo il Poetto e la litoranea ad essere imbrattati e resi illeggibili sono invece i cartelli direzionali che indicano le diverse località. In alcuni casi i cartelli sono stati persino rubati, così come gli specchi parabolici sistemati negli incroci più pericolosi, e i dissuasori. ( g. da. )

RIPRODUZIONE RISERVATA