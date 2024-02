Imbrattate le pensiline dei bus Il sindaco: basta raid vandalici 

Raid vandalico nella notte in via Cagliari a Sardara. Qualcuno ha imbrattato con le bombolette spray le pensiline dell’autobus ricoprendo di scritte nere, viola e azzurre le pareti di plexiglas.

Ad accorgersi dell’ultimo colpo messo a segno dai vandali sono state le tante persone che ieri mattina hanno attraversato la strada sulla quale si affaccia il cineteatro delle terme. Tra questi, il sindaco Giorgio Zucca che ha promesso sui social provvedimenti nei confronti dei responsabili. «Questa mattina, con grande stupore, ho potuto constatare che le pensiline ubicate nelle fermate dei pullman di via Cagliari, sono state nuovamente imbrattate con vernice. Appena qualche giorno fa erano state ripulite dagli operai comunali – ha scritto il primo cittadino su Facebook –. Mi chiedo cosa possa spingere questi vandali a distruggere i beni della comunità. Quando capiranno che i danni procurati vengono pagati da tutti, loro compresi? In ogni caso verranno visionate le immagini delle telecamere e se gli aspiranti pittori verranno individuati, saranno denunciati. Spero che non si debba arrivare a tanto», conclude Zucca.

Non è la prima volta che l’amministrazione comunale deve fare i conti con i danni procurati dall’azione di vandali che in passato avevano fatto incursione negli impianti sportivi del paese e, meno di tre anni fa, avevano persino decapitato la statua di Emilio Lussu realizzata da Pinuccio Sciola. ( s. r. )

