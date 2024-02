Imbrattata la scultura di Zaira 

Ritorna l’incubo vandalismo al cimitero monumentale. A farne le spese è stata “Zaira la bambina con il cerchio”, fra le tante presenti l’opera più conosciuta di Giuseppe Sartorio, ovvero. Si apre ora il dibattito di chi vorrebbe e pretende un sistema di sorveglianza sui monumenti.

I danni

«Qualcuno ha imbrattato con quello che sembrerebbe essere un pastello a cera di colore marrone una parte della colonna del monumento. - spiega Francesco Cherchi, autore del libro dedicato al cimitero “All’ombra dei cipressi” e prima persona a denunciare l’accaduto - Con ogni probabilità e con una dose smisurata d’ignoranza l’artefice ha tentato di leggere una scritta indecifrabile sperando che il colore potesse metterla in risalto». Era il 2009 quando un raid vandalico procurò dei danni ingenti ad alcune opere del Sartorio. Fra queste erano presenti le statue delle “Sorelle Boldetti” e quella di Zaira. Sono occorsi 15 anni per riuscire ad intraprendere un percorso, avviare il progetto volto al restauro per l’approvazione da parte della soprintendenza e procedere con il loro riposizionamento originale. Operazione quest’ultima avvenuta soltanto sei mesi fa: «Quanto accaduto deve essere un monito, non ci si può permettere di lasciare delle opere così importanti e che hanno necessitato di ingenti risorse pubbliche per il loro restauro, senza alcun sistema di videosorveglianza. - dichiara Innocenzo Satta, studioso e ideatore del brand “Zaira, la bambina con il cerchio” sorto per la promozione e la salvaguardia delle opere cimiteriali iglesienti - Si deve capire che “Zaira” (riuscita nell’impresa di far collaborare un’intera comunità nel tentativo di valorizzarne l’importanza) è sotto la lente d’ingrandimento. È la più visitata e prima o dopo qualche mitomane potrebbe arrecarle dei danni incalcolabili». Satta spiega come sia necessario installare degli occhi elettronici che possano fungere da deterrente nei confronti dei malintenzionati: «Occorre più attenzione e più cura da parte delle istituzioni. - prosegue - Da tempo sono state segnalate due tombe pericolosamente inclinate e divise da un pino, nonostante le promesse nessuno è ancora intervenuto».

La denuncia

Francesco Cherchi si è occupato di denunciare nella giornata di ieri l’accaduto: «Per fortuna il problema è stato risolto - racconta - Contattato il responsabile del restauro del monumento, questi ha raccomandato agli addetti del cimitero di provare a rimuovere la sporcizia con dell’acqua tiepida. È andata bene, ma si tratta di una dinamica che deve mettere in allarme. Chi ha effettuato il gesto ha pensato mettere in rilievo una scritta ormai indecifrabile sulla colonna, una scritta che riuscii a leggere 30 anni fa con la luce radente, fu in quell’occasione che scoprii il nome “Zaira”. Fino a quel momento l’opera era per tutti soltanto la “bambina con il cerchio”».

