Imbrattata la casetta dei libri in piazza 

Ennesimo atto vandalico a San Gavino. Qualcuno ha imbrattato con uno spray di colore nero una delle tre postazioni del book crossing collocata in piazza della Resistenza nel cuore del paese. Questa struttura era stata installata qualche mese fa e, insieme alle altre casette, ospita i libri donati dalla comunità che possono essere presi gratuitamente e scambiati con altri. Per Lorenzo Argiolas, componente di Curatoria Monreale, una delle associazioni che hanno contribuito alla realizzazione del book crossing, il Comune dovrebbe avere maggior cura delle casette: «Lo avevamo segnalato alcuni giorni fa, si sa che durante manifestazioni come il Carnevale, l’afflusso di tante persone fa sì che ci sia chi non sa cosa siano festa e divertimento». Parole di condanna arrivano dall’assessora alla cultura Silvia Mamusa: «Dispiace molto quest’atto di vandalismo anche perché le casette sono state realizzate grazie al contributo artistico dei muralisti in collaborazione con i ragazzi immigrati. Facciamo un appello ai responsabili affinché possano ravvedersi e partecipare alla riqualificazione di San Gavino Monreale. É importante rispettare il nostro paese, soprattutto quando viene abbellito con competenza artistica».

