Imbrattano Firenze, li ferma il sindaco 

Firenze. Stava registrando un video per i social per spiegare l'avanzamento dei restauri delle sculture di piazza Signoria quando si è accorto che alle sue spalle, a pochi metri, stavano imbrattando la facciata di Palazzo Vecchio. Il sindaco di Firenze Dario Nardella è allora partito di corsa, dietro a due agenti della polizia municipale scattati per primi e, arrivato sull'arengario ha placcato una delle due persone, un 32enne, che stavano sparando vernice arancione (ad acqua) con un estintore sulle pietre della facciata. Bloccata dai vigili una 23enne, anche lei con estintore caricato a vernice. Poi, sempre il sindaco, si è messo con altri a pulire, salendo su un ponteggio munito di idrante e spazzola.

La rivendicazione

Il blitz ambientalista è stato messo a segno intorno alle 10,30 in una piazza già frequentata da cittadini e turisti che non hanno risparmiato i fischi e le offese ai due attivisti: a rivendicarlo poi gli attivisti di “Ultima generazione”, all'indomani, si spiega, della «bocciatura in commissione bilancio del Senato di alcuni emendamenti a un disegno di legge riguardante il taglio di diversi sussidi ambientalmente dannosi» e della «concomitante approvazione del discutibile e datato progetto del ponte sullo stretto di Messina». Per Nardella, «sono dei barbari. Non è così che si manifestano le proprie idee, non è violentando il patrimonio culturale, la bellezza: loro dovrebbero proteggere la civiltà, la bellezza, non insultarla e deturparla».

Materiale pericoloso

«Siamo stati molto fortunati: eravamo con tutti i restauratori sui vari ponteggi quindi avevano spazzole e spugne, gli idranti, ci siamo messi tutti a lavorare subito perché la prima cosa da fare era bagnare immediatamente la facciata», ha spiegato il sindaco. Per ripulire tutta la facciata di Palazzo Vecchio sono stati consumati più di 5mila litri d'acqua e il Comune ha precisato che la vernice usata «è molto pericolosa per le pietre storiche e porose dell'edificio». «Lo scempio di Palazzo Vecchio è l'ennesima azione sconsiderata, puro vandalismo senza alcuna attenuante», le parole del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. I due attivisti sono stati segnalati alla magistratura.