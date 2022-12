Imbratta l’ingresso del tribunale 

Vernice rossa, una confezione di cartone carica di vomito ed escrementi. E poi rabbia. Tanta, troppa. Ci ha messo un attimo per scaricare il materiale e la sua furia contro il vetro di uno dei bussolotti di controllo del Palazzo di Giustizia. L’ingresso è quello riservato abitualmente agli avvocati. L’uomo, un settantaseienne, impresario in pensione con un tormentato vissuto professionale per via di quella che considera «malagiustizia», ha raggiunto piazza Repubblica poco prima delle otto del mattino, per poi avvicinarsi deciso all’ingresso del Tribunale e mettere a segno i suoi propositi. Trasformare in azione la sua protesta.

Nessuno è riuscito a fermarlo, nemmeno i vigilantes che prestano servizio all’ingresso del Palazzo.

Le macchie

Le macchie rosso porpora della vernice conservata probabilmente in un piccolo contenitore hanno ricoperto il vetro, subito sotto il cartello che riporta la scritta “Bussola momentaneamente fuori uso”. Una frazione di secondo dopo anche gli escrementi e i resti di un pasto non digerito, trasportati in un grosso involucro di cartone, sono finiti sulla vetrata della porta scorrevole.

La raffica