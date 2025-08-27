Imbraccia il fucile per difendere il marito 

Un violento litigio tra vicini di casa poteva finire in tragedia, se dal fucile imbracciato dalla moglie di uno dei contendenti fosse partito, per una qualche ragione, un colpo. E così, per fortuna, il bilancio della violenta colluttazione avvenuta a Pardedda, zona rurale a ovest di Serramanna densamente abitata, conta solo due denunce in stato di libertà nei confronti di Simone Concas e Marika Cuccureddu, marito e moglie di 41 e 38 anni che dovranno rispondere dei reati di violazione di domicilio, porto abusivo di armi comuni da sparo e minaccia aggravata, contro il vicino di casa 33enne.

La cronaca

Il provvedimento è stato eseguito ieri dai carabinieri della stazione di Villasor, ma la violenta lite che ha dato origine alla denuncia risale a qualche giorno fa, quando i militari, allertati da una telefonata alla centrale operativa del 112, erano dovuti intervenire per sedare l’alterco scoppiato tra i vicini per futili motivi. Secondo la prima ricostruzione delle forze dell’ordine è emerso che il Concas si sarebbe introdotto nella proprietà del vicino e la discussione, scaturita per futili motivi, si sarebbe presto trasformata in una colluttazione con il padrone di casa che avrebbe colpito al volto l’uomo, procurandogli lesioni poi refertate presso l’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale.

La chiamata al 112

Nel tentativo di difendere il marito, Marika Cuccureddu sarebbe corsa a casa per prelevare il fucile semiautomatico regolarmente detenuto e tornare sul luogo del diverbio minacciando i presenti. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri, che hanno impedito che la lite degenerasse con conseguenze ben più gravi. I militari hanno messo in sicurezza la situazione, rinvenendo l’arma che i coniugi avevano nel frattempo occultato tra la vegetazione esterna allo stabile e sottoponendola a sequestro. Un altro fucile è stato rinvenuto nel corso di un successivo sopralluogo all’interno della casa. L’arma, regolarmente detenuta dall’uomo, è stata sottoposta a ritiro cautelare. Per i coniugi è invece scattato il deferimento in stato di libertà, per i reati di violazione di domicilio, porto abusivo di armi comuni da sparo e minaccia aggravata. Dell’accaduto è stata informata l’Autorità Giudiziaria, mentre i carabinieri di Villasor proseguono negli accertamenti.

