Imbimbo all’Anticrimine Squadra volante a Caruso 

Da responsabile delle Volanti e dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (Upgsp) della Questura, a dirigente della Divisione della Polizia Anticrimine. La nomina di Massimo Imbimbo è arrivata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza: subentra a Roberto Cilona, trasferito alla questura di Oristano con l’incarico di vicario del Questore. A dirigere l’Upgsp c’è ora la neo dirigente Andreana Caruso.

Imbimbo, 49 anni, ha prestato servizio con diverse qualifiche nelle questure di Milano e di Roma. Dopo il corso per commissari, nel 2013 è stato assegnato alla questura di Cagliari, prima come funzionario alla Squadra Mobile e, dal 2018, è diventato dirigente dell’Upgsp.

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