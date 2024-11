Imbattibile Shiffrin a Levi: è la 98ª vittoria in carriera 

LEVI. Ormai a Levi, nella profonda Finlandia oltre il circolo polare artico, la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin è una vera allevatrice di renne visto che ha una mandria di ben otto capi. Tante sono infatti le sue vittorie sulla pista Black della località finlandese e tante sono dunque le renne avute in premio. Ma per la sciatrice statunitense è pure la strepitosa vittoria n. 98 in carriera e la 61ª in speciale. Il tutto dominando in 1’47”20 una gara solo per lei semplice semplice in entrambe le manche. Forti i distacchi per le rivali e con lei sul podio sono finite l'austriaca Katharina Liensberger a 0”79 e la tedesca Lena Duerr 0”83. L'Italia, molto deludente in questa disciplina, ha in classifica la sola Martina Peterlini, 17ª. Oggi a Levi c’è lo speciale uomini: l'Italia punta sul veterano Stefano Gross ma soprattutto sul gardenese Alex Vinatzer. quinto nel gigante di Soelden.

RIPRODUZIONE RISERVATA