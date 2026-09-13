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Olbia.
14 settembre 2026 alle 00:47

Imbarco vietato, 70 migranti bloccati nel porto Isola Bianca 

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Pasticcio burocratico con pesanti conseguenze umanitarie nella stazione marittima di Olbia. Da sabato sera nel porto dell’Isola Bianca attendono di conoscere il loro destino una settantina di persone provenienti dal Cas di Monastir.

Giovani uomini, donne e anche qualche mamma con bambini sono stati trasferiti nello scalo olbiese per essere imbarcati con destinazione Civitavecchia. Stando a quanto è emerso ieri, non è stata possibile la lettura (scansione) dei documenti in possesso di ciascun migrante (Codice unico identificativo) e i comandanti dei traghetti, sui quali i migranti si preparavano a salire, non hanno dato il via libera all’imbarco. Il tentativo di risolvere il problema nella serata di sabato è andato a vuoto. I settanta migranti si sono trovati, privi di qualsiasi supporto, nella stazione marittima. Prefettura e Questura hanno organizzato un intervento umanitario, ma di fatto le persone hanno trascorso la notte all’esterno della stazione marittima. Soltanto per una persona con un bambino sarebbe stata trovata una sistemazione.

Molti migranti hanno dormito intorno alla stazione; si sono occupati di loro, in qualche modo, gli operatori della vigilanza dell’Autorità marittima della Sardegna. Le persone rimaste a terra sono tutte in possesso di un biglietto che, ora, non ha più alcun valore. Il trasferimento nella Penisola era stato concordato e le settanta persone bloccate a Olbia sono dirette in diversi paesi dell’Unione Europea. Sono in corso tutti gli interventi necessari per sbloccare la situazione, i migranti hanno bisogno di cibo, acqua e di una sistemazione per la notte.

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