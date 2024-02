Ilvamaddalena spietata 

Iglesias 0

Ilvamaddalena 1

Iglesias (4-3-1-2) : Guddo, Doneddu, Atzeni (39’ st Laplace), Hundt, Porru, Bringas, Cancilieri, Piras, Pavone, Illario, Castanares. In panchina Daga, Curreli, Cocco, Contini, Cubadda, Pusceddu, Capellino, Putzu. Allenatore Murru.

Ilvamaddalena (3-5-2) : Ruzittu, Munua, Sias, Kiwobo, Di Pietro, Madero, Lobrano, Dominguez (13’ st Serra), Tapparello (37’ st F. Maitini), Bazile (13’ st N. Maitini), Touray (21’ st Salas). In panchina Sordini, Popescu, Piriottu, Veca, Coschiera. Allenatore Cotroneo.

Arbitro : Giudice di Sassari.

Rete : nel primo tempo, 4’ Madero.

Note : espulso Serra; ammoniti Hundt, Di Pietro, Dominguez, Ruzittu. Recupero 0’ pt - 5’ st. Spettatori 260.

Iglesias. Basta un gol in avvio all’Ilvamaddalena per battere l’Iglesias e allungare a 9 il distacco dal Tempio, affiancato dall’Ossese. I minerari, autori di una ripresa coraggiosa e vivace, escono a testa alta dal confronto con la capolista e rimpiangono le assenze (5 tra infortuni e squalifiche).

La partita

Al 4’ c’è subito il gol vittoria: un cross corto dalla sinistra premia lo stacco di Madero, capace di superare Guddo piazzato appena fuori dai pali. L’Ilvamaddalena va vicina al raddoppio con Touray e minaccia ancora la porta di Guddo con una punizione di Bazile (9’), un sinistro al volo di Tapparello (14’) e le conclusioni ancora di Bazile (27’) e Touray (38’).

Il secondo tempo

L’Iglesias cambia piglio nella ripresa: prima un destro alto di Illario (1’), poi Pavone (10’) coglie l’esterno rete mentre Ruzittu para il tiro-cross di Cancilieri e si ripete al 20’ su Pavone. Brutta entrata di Serra su Piras al 31’ e Ilva in 10 ma l’Iglesias non ne approfitta. L’ultimo a provarci è Illario in rovesciata. «Noi superiori a loro di collettivo ma non avevamo cambi», chiosa a fine gara Giampaolo Murru.

