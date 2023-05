Ilvamaddalena, niente impresa 

Arzachena 2

Arzachena (4-3-3) : Fusco, Piga, Banacquisti (30’ st Doratiotto), Dicorato, Pinna (18’ st Loi), Manca, Sartor, Gibilterra (7’ st Bolo), Sosa (26’ st Bonu), Marinari, Poli. In panchina Ruzittu, De Rogatis, Mannoni, Bellotti, Lika. Allenatore Nappi.

Ilvamaddalena (4-3-3) : Mejri, Cavaiola, Ferlicca (19’ pt Gentile), Chiappetta (25’ st Lobrano), Di Pietro, Contucci, Sidoti, Mastromarini (7’ st Ansini), Altolaguirre (18’ st Bazile), Cacheiro, Galvanio (15’ st Aiana). In panchina Sordini, Escobar, Roszak, De Carlo, Bazile. Allenatore Gardini.

Arbitro : Acquafredda di Barletta.

Reti : nel pt 18’ Bonacquisti; nel st 14’ Sartor, 39’ Bazile.

Note : ammoniti Cacheiro, Manca, Lobrano, Di Pietro, Lobrano.

Arzachena. L’Arzachena si impone nel derby contro l’Ilvamaddalena con il risultato di 2-1 , termina al quarto posto il campionato e sfiderà la Casertana nei playoff. Gli ospiti invece si giocheranno la salvezza nella gara unica dei playout contro l’Atletico Uri.

La gara

Partita dominata dai padroni di casa, che hanno creato parecchie palle gol. L’Arzachena parte bene e costringe i maddalenini nella loro metà campo. Al 17’ calcio di punizione per i biancoverdi. Batte Pinna, palla per Bonacquisti che insacca facendo esplodere il Biagio Pirina. Al 27’ ottima azione dell’Arzachena con Marinari che serve Sartor, poi Bonacquisti sfiora il 2- 0. Al 33’ punizione per l’Ilva: batte Galvanio, palla rasoterra che supera la barriera, Fusco para. Negli ultimi dieci minuti l’Ilva prende coraggio e infastidisce la difesa avversaria senza concretizzare. Al 45’ ultima azione per i biancoverdi con Sartor che in area prova un tiro a giro bloccato da Mejri.

La ripresa

Si torna in campo e al 5’ in area Altolaguirre prova la rovesciata ma la palla va alta. Al 14’ in ripartenza secondo gol dell’Arzachena con Sartor . Al 29’ occasione sprecata dagli smeraldini con Sartor che sbaglia in mischia davanti alla porta . Al 30’ Ansini riceve da Cacheiro, tiro e palla alta. Al 34’ brivido per l’Arzachena con Aiana che sfiora il palo. Al 38’ il gol dell’Ilva con Bazile, che in area scarta Fusco e accorcia le distanze. Al 43’ siluro dalla trequarti per Bolo, palla fuori di poco. Il derby termina con una vittoria importante per il morale degli smeraldini, che nei playoff dovranno affrontare una squadra ostica come l a Caserta na.

