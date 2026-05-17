Ilvamaddalena, meno sei allo spareggio 

L’Ilvamaddalena freme, il primo atto della semifinale playoff di Eccellenza si avvicina. Domenica la squadra di Giancarlo Favarin affronterà in Toscana il Viareggio nei primi novanta minuti della doppia sfida. Il ritorno è in programma il 31 maggio allo stadio “Salvatore Zichina” di La Maddalena, con eventuali supplementari e rigori in caso di parità nel computo dei gol.

Negli spareggi nazionali, introdotti nella stagione 1993/94, le squadre sarde vantano una percentuale di successo del 23,33 per cento (7 su 30), mentre quelle toscane si attestano al 28,33 per cento (17 su 60, considerando i due gironi regionali). Gli isolani arrivano dal netto successo nella finale regionale contro il Tempio. I maddalenini, oltre a recuperare energie e alcuni uomini acciaccati, stanno lavorando per preparare al meglio la sfida. «Ce la giocheremo», ha detto il tecnico biancoceleste, «affronteremo una squadra di valore, classificatasi alle spalle soltanto della Lucchese nella fase a gironi».

Percorso simile per il Viareggio che, come l’Ilva, ha conquistato direttamente l’accesso alla finale regionale del girone A. La formazione allenata da Lorenzo Fiale ha superato in rimonta lo Zenith Prato con la doppietta di Pietro Pegollo. A fine incontro l’attaccante ha ricordato come le toscane abbiano spesso trovato difficoltà contro le sarde nei playoff, citando anche la sfida tra Camaiore e Castiadas.

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