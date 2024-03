Ilvamaddalena in trionfo 

Bosa 0

Ilvamaddalena 6

Bosa (3-5-2) : Idrissi (38’ st Arseni), Grella, Pes, Pischedda, Mura (42’ st Marras), Ferrari, Unali, Avellino, Fortunato, T. Carboni (1’ st Madau), Carta (42’ st Fiorini). In panchina Mannu, Mattiello, Ledda. Allenatore Carboni.

Ilvamaddalena (3-5-2) : Ruzzitu, Munua, Sias (20’ st Coschiera), Kiwobo, Di Pietro, Madero, Lobrano, Dominguez (25’ st Serra), F. Maitini (20’ st Piriottu), Salas (10’ st N. Maitini), Touray (10’ st Tapparello). In panchina Sordini, Popescu, Veca, Arricca. Allenatore Cotroneo.

Arbitro : Piras di Alghero.

Reti : pt 25’ Dominguez, 30’ Kiwobo, 43’ Touray; st 4’ F. Maitini, 33’ Tapparello, 35’ Piriottu.

Note : ammoniti Fortunato, Pischiedda, S. Carboni, Salas, Touray, F. Maitini.

Bonorva. Un’Ilvamaddalena davvero incontenibile vince 6-0 a Bonorva contro il Bosa e conquista la promozione in Serie D dopo un solo anno di purgatorio in Eccellenza. La grande festa biancoceleste del sodalizio guidato dal presidente Enzo Del Giudice inizia subito dopo il triplice fischio dell’arbitro Piras, con i i giocatori che portano in trionfo Carlo Cotroneo, allenatore di una squadra che ha dominato il campionato sin dall’inizio.

Il dominio

Nella gara che ieri ha sancito la vittoria del campionato, gli isolani hanno confermato la loro forza e, pur incontrando un Bosa determinato a vendere cara la pelle e alla caccia di punti salvezza, hanno concesso qualcosa agli avversari soltanto nei primi 25 minuti di gioco. Poi, una volta sbloccato il risultato con Dominguez, la capolista ha straripato chiudendo il primo tempo sullo 0-3 grazie alle reti di Kiwobo al 30’ e Touray al 43’. Nella ripresa l’apoteosi, con le restanti marcature di Tapparello al 4’, Facundo Maitini al 33’ e Piriottu al 35’. I padroni di casa, nonostante abbiano giocato una bella prima parte di incontro, niente hanno potuto per frenare gli avversari, arrivati nel Meilogu per chiudere la pratica promozione. La compagine bosana, terz’ultima in classifica, pensa già alle prossime partite per cercare di evitare la retrocessione diretta e giocarsi la salvezza almeno attraverso i playout.

La gioia

E mentre i suoi giocatori facevano festa nello spogliatoio destinato agli ospiti, quello che si presenta ai cronisti al termine del match è un Carlo Cotroneo felicissimo per la vittoria del campionato ma anche molto commosso. «È un’impresa sportiva del gruppo», afferma il tecnico, «della volontà, della fatica e del lavoro di tutte le componenti societarie. Una vittoria che dedichiamo ai nostri tifosi, che anche stavolta in maniera numerosa erano al seguito della squadra».

Una cavalcata eccezionale quella del dell’Ilva, iniziata con il fantastico girone di andata nel quale gli Isolani non hanno mai perso mettendo le basi per vincere l’Eccellenza. Altro record importante è quello dei soli 13 gol subiti dal portiere Ruzzitu.

