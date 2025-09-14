Ilvamaddalena, è una beffa: l’Ossese pareggia nel finale 

Ilvamaddalena 2

Ossese 2

Ilvamaddalena (4-3-3) : Manis, Maisto, Bonu, Esposito (40’ st Galvani), Pulci (35’ st Aversano), Attili, Bert, Serra, Alvarez (35’ st Munua), De Cenco (26’ st Mondino), Piassi (26’ st Bulla).

In panchina: Verardi,Zaharia,Zelayeta,Canu. Allenatore Acciaro

Ossese (4-2-3-1) : Carboni, Sanna (19’st Nieddu), Di Pietro, Russo, Arca, Gueli(32’ st Cittadini), Nurra(19’ st AlSechi), Mascia, Alvarez (19’st Saba), Sulas(32’ st Mura), Tapparello. In panchina: Ant.Sechi, Glino, Lubrano, Fancellu. Allenatore Rubino (Demartis squalificato)

Arbitro : Dascola di Cagliari

Reti : nel primo tempo 14’ Attili nella ripresa 3’ Piassi, 41’ Di Pietro, 45’ Saba

Note : ammoniti Pulci, Attili, Bonu, Serra, Bert, Sanna, Di Pietro, Mascia, Tapparello, Saba, Russu; espulso Esposito per proteste dalla panchina.

La Maddalena. Termina in parità il match clou della prima giornata tra maddalenini e sassaresi, con i padroni di casa che si fanno acciuffare nel finale di gara. La gara è vibrante, i locali passano con Attili che deposita un tap in un colpo di testa di De Cenco che finisce sul palo, nel finale di tempo Mascia si presenta a tu per tu con Manis ma il pallone sfiora il palo. Nella ripresa i ragazzi di Acciaro trovano il gol del raddoppio con un eurogol al volo di Piassi che fa esplodere lo Zichina. La gara viene controllata dai ragazzi di Acciaro ma si accende nel finale con un gol di Di Pietro su angolo; nell’ultimo minuto di recupero la beffa finale con Saba che fa esultare i ragazzi di Demartis.

