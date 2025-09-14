VaiOnline
Allo Zichina.
15 settembre 2025 alle 00:25

Ilvamaddalena, è una beffa: l’Ossese pareggia nel finale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ilvamaddalena 2

Ossese 2

Ilvamaddalena (4-3-3) : Manis, Maisto, Bonu, Esposito (40’ st Galvani), Pulci (35’ st Aversano), Attili, Bert, Serra, Alvarez (35’ st Munua), De Cenco (26’ st Mondino), Piassi (26’ st Bulla).

In panchina: Verardi,Zaharia,Zelayeta,Canu. Allenatore Acciaro

Ossese (4-2-3-1) : Carboni, Sanna (19’st Nieddu), Di Pietro, Russo, Arca, Gueli(32’ st Cittadini), Nurra(19’ st AlSechi), Mascia, Alvarez (19’st Saba), Sulas(32’ st Mura), Tapparello. In panchina: Ant.Sechi, Glino, Lubrano, Fancellu. Allenatore Rubino (Demartis squalificato)

Arbitro : Dascola di Cagliari

Reti : nel primo tempo 14’ Attili nella ripresa 3’ Piassi, 41’ Di Pietro, 45’ Saba

Note : ammoniti Pulci, Attili, Bonu, Serra, Bert, Sanna, Di Pietro, Mascia, Tapparello, Saba, Russu; espulso Esposito per proteste dalla panchina.

La Maddalena. Termina in parità il match clou della prima giornata tra maddalenini e sassaresi, con i padroni di casa che si fanno acciuffare nel finale di gara. La gara è vibrante, i locali passano con Attili che deposita un tap in un colpo di testa di De Cenco che finisce sul palo, nel finale di tempo Mascia si presenta a tu per tu con Manis ma il pallone sfiora il palo. Nella ripresa i ragazzi di Acciaro trovano il gol del raddoppio con un eurogol al volo di Piassi che fa esplodere lo Zichina. La gara viene controllata dai ragazzi di Acciaro ma si accende nel finale con un gol di Di Pietro su angolo; nell’ultimo minuto di recupero la beffa finale con Saba che fa esultare i ragazzi di Demartis.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sangue sulle strade

Schianto contro il muro di una casa, nuorese muore sul colpo a Posada

Davide Mulargia, 45 anni, da tempo era residente in Germania 
Fabrizio Ungredda
Castiadas-Solanas.

Quattro feriti in due incidenti

Raffaele Serreli
L’inchiesta

Incastrato dal padre di Marco

Andrea Mameli ha registrato i colloqui con gli amici di Giampaolo Migali 
Simone Loi Roberto Secci
Istruzione

Si torna a scuola, oltre 5mila banchi restano vuoti

Pesa l’impatto della denatalità ma non cala il numero dei docenti 
Piera Serusi
L’indagine

In un video lo stupro di una 12enne

Orrore a Sulmona: due giovanissimi violentano la ragazza e postano il filmato 
Il caso

Patrioti all’attacco nel nome di Kirk: «La sinistra è odio»

Anche videomessaggi di Meloni e Salvini al tradizionale raduno madrileno di Vox 