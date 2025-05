Ilvamaddalena, è l’ultima occasione 

Non poteva andar peggio l’ultima giornata di campionato per l’Ilvamaddalena (Serie D, girone G). Gli isolani avevano nelle proprie mani il loro destino ma dallo scontro diretto col Trastevere sono usciti battuti con un pesante quattro a uno. Sconfitta che costringe i biancocelesti a giocarsi la salvezza al playout. Ed è arrivata anche un’ulteriore beffa perché, pur chiudendo la sessione regolare a pari punti con Atletico Lodigiani e Real Monterotondo, gli isolani sono finiti quartultimi per i peggiori risultati negli scontri diretti con le due formazioni laziali.

L’avversario di domenica prossima (gara unica) sarà il Real Monterotondo, che giocherà davanti al pubblico di casa e si salverà con due risultati su tre. Un vero peccato per i maddalenini, protagonisti di un gran recupero nel finale di campionato. La salvezza diretta sembrava a portata di mano dopo le quattro vittorie consecutive dalla nona alla dodicesima giornata. Il successo con la Paganese alla penultima, arrivato dopo il solo punto (proprio col Monterotondo) raccolto nelle precedenti tre partite, aveva riacceso le speranze. Invece col Trastevere non è stata sfruttata l’occasione.

La permanenza in Serie D è comunque alla portata. Servirà però una grande partita: le due sfide in campionato con il Real Monterotondo sono terminate in parità (0-0 in casa e 1-1 in trasferta). Ma ora il pari non basta. (ant. ser.)

