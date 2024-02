Ilvamaddalena col fiatone 

Ilvamaddalena 1

Sant’Elena 0

Ilvamaddalena (3-4-1-2) : Ruzittu; Di Pietro, Madero, Kiwobo; Munua, Lobrano, N. Maitini, Sias (41’ st Coschiera); Bazile (13’ st Salas); Tapparello (32’ st Piriottu), F. Maitini (43’ st Touray). In panchina Sordini, Popescu, Arricca, Veca, Pecharroman. Allenatore Cotroneo.

Sant’Elena (4-3-3) : Fortuna; Delogu, Minerba, Angiargia, Ibba; Fadda, D. Anedda (30’ st Atzei), Pilleri; Floris (34’ st Mura), Piroddi (16’ st Moro), F. Anedda (6’ st Pilloni). In panchina Ghimici, Niang, Melis, Onnis, Murgia. Allenatore Isoni (Rinino squalificato).

Arbitro : Melis di Ozieri.

Rete : nel primo tempo 35’ Bazile.

Note : ammoniti Fadda, Pilleri, Munua, Lobrano. Recupero 1’ pt, 5’ st.

La Maddalena. L’Ilvamaddalena conquista la terza vittoria consecutiva e prosegue la marcia verso la Serie D consolidando il primo posto in classifica. Contro il Sant’Elena, penultimo ma coriaceo, decide una rete di Bazile nel primo tempo.

Pronti via

La gara inizialmente è contratta, poi i padroni di casa provano a imporre il proprio gioco. Ci prova Bazile con una conclusione velenosa di sinistro ma il pallone termina fuori. Poco dopo è F. Maitini a tentare la sorte dal limite ma il suo destro è ben intercettato da Fortuna. La rete del vantaggio arriva al 35’: Bazile apre sulla sinistra per Sias che con il mancino mette un bel traversone in mezzo che lo stesso Bazile di testa deposita in porta facendo esultare i suoi. La rete galvanizza gli isolani, che provano a spingere ma non riescono a essere cinici negli ultimi metri.

Il secondo tempo

Nella ripresa sono sempre i maddalenini a spingere per cercare il raddoppio ed è ancora F. Maitini il più pericoloso: il portiere Fortuna respinge il suo destro e sulla conseguente ribattuta Tapparello spara alto sopra la traversa. Poco dopo è sempre il centravanti argentino a provare la conclusione ma l’estremo difensore si fa trovare pronto. Nel finale arrivano le grandi emozioni. Salas lanciato verso la porta effettua uno scavetto davanti al portiere quartese ma il pallone sfiora la traversa e termina sul fondo. Al fotofinish assistiamo alla più grande occasione per gli ospiti: un pallone spizzato in area dal neo entrato Moro viene colpito col destro da Pilloni e Ruzittu compie un autentico miracolo con un colpo di reni salvando il risultato per i suoi. Sul conseguente angolo la difesa locale è ben piazzata e non corre pericoli. Al triplice fischio finale i maddalenini si ritrovano con undici punti di vantaggio sul Tempio secondo.

