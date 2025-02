ilvamaddalena, che beffa perde ed è ancora ultima 

Sarnese 2

Ilvamaddalena 1

Sarnese (3-5-2) : Bonucci; Samotti, Ricci, De Nova; Bonotto, Cristiani, Labriola (33’ st Bonfiglio), Matese, Lfareh; Fall (22’ st Pezzi), Lagzir (39’ st Montini). In panchina Bufano, Vecchione, Callegari, Mancino, Serio, Panzera. Allenatore Novelli.

Ilvamaddalena (4-3-3) : Manis; Nana, Di Pietro, Bonu, Vitelli (32’ st Poli); Izzillo (19’ st Tesija), Attili, Dessena; Bolo (30’ st Touray), Okitokandjo (40’ st Aloia), Lobrano (15’ st Martinoli). In panchina Vlasceanu, Glino, Bello, Furijan. Allenatore Acciaro.

Arbitro : Aronne di Roma 1.

Reti : pt 24’ Lagzir; st 11’ Izzillo (r), 45’ Montini (r).

Note : espulso Samotti per doppia ammonizione; ammoniti Okitokandjo, Martinoli, Tesija, Di Pietro. Recupero 1’ pt, 5’ st.

Sarni. L’Ilvamaddalena viene beffata nel finale dalla Sarnese, che segna su rigore di Montini il gol vittoria utile a farle agganciare la zona playoff. Gli isolani invece restano all’ultimo posto col Terracina.

La prima frazione è molto equilibrata ma sono i campani a passare in vantaggio con Lagzir in tap-in dopo che Manis ha parato il suo tiro di destro. Nella ripresa i maddalenini sfruttano un calcio di rigore assegnato su fallo di Samotti su Okitokandjo per portarsi in parità: Izzillo è glaciale e batte Bonucci. Gli ospiti cercano di sfruttare la superiorità numerica, perché Samotti viene ammonito per la seconda volta ed espulso (il primo cartellino lo aveva ricevuto in occasione del rigore), ma Di Pietro non riesce a impattare bene di testa per impensierire l’estremo difensore campano. Poco dopo ci prova anche Bolo ma il suo sinistro viene controllato in due tempi. Nel finale i campani insistono e al 90’ viene assegnato un rigore per fallo su Montini: l’arbitro prima decide di non fischiare e poi cambia idea, sul dischetto si presenta lo stesso Montini che batte Manis per il 2-1 finale.

