Ilvamaddalena, altri tre passi verso la Serie D 

Ilvamaddalena 1

Calangianus 0

Ilvamaddalena (3-5-2) : Ruzittu; Di Pietro, Madero, Kiwobo; Munua (40’ st Piriottu), Lobrano (22’ st Coschiera), Dominguez (13’ st Serra), N. Maitini, Sias; Touray (13’ st Tapparello), F. Maitini (22’ st Bazile). In panchina Sordini, Popescu, Spinelli, Arricca. Allenatore Cotroneo.

Calangianus (3-5-2) : Forzati; Asara, Ciganha, Dombrovoschi; Tusacciu, Camara, Vitetta, Occhioni (1’ st Sambiagio, 11’ st Del Soldato), Secci; Ruiz, Fiorotto (22’ st Barbuio). In panchina Inzaina, Gori, Mancini, Ena, Santoro, Delogu. Allenatore Careddu (Malu squalificato).

Arbitro : Virgili di Olbia.

Rete : nel secondo tempo 45’ Tapparello (r).

Note : ammoniti Kiwobo, Tapparello, Vitetta, Ciganha, Forzati, Dombrovoschi, Del Soldato. Recupero 4’ pt, 5’ st.

La Maddalena. L’Ilva riscatta la sconfitta di domenica scorsa e fa suo il match col Calangianus nella seconda giornata di ritorno. Decide all’ultimo minuto un rigore calciato da Tapparello, che fa esplodere la festa in campo e sugli spalti.

La gara è vibrante sin dalle prime battute. Sono gli ospiti i primi ad affacciarsi in avanti con Ruiz che si libera bene ma il cui destro termina alto. I locali rispondono con un tiro di Lobrano che non preoccupa Forzati. Poco dopo tocca a F. Maitini colpire, però l’estremo difensore ospite si fa trovare pronto e smanaccia fuori. Poi nel conseguente angolo compie un autentico miracolo: con un colpo di reni salva sull’incornata di Madero. Cinque minuti prima dell’intervallo arriva l’ultima occasione con N. Maitini, ma la sfera finisce fuori.

Il secondo tempo

Nella ripresa i galluresi provano a difendersi e tentano di ripartire in contropiede, ma la difesa isolana è attenta e vigile con Ruzittu impegnato raramente in interventi di ordinaria amministrazione. I maddalenini però fanno più fatica in avanti e creano poche occasioni. Cotroneo effettua tutti cambi a disposizione e modifica qualcosa in attacco inserendo sia Tapparello sia Bazile. Quest’ultimo è l’uomo che si rende più pericoloso con due punizioni dal limite, ma la difesa ospite si fa trovare pronta.

Il penalty

Quando la partita si avvia al termine, in pieno recupero Piriottu batte l’ultimo calcio piazzato della gara, il pallone spiove in area e su colpo di testa di Di Pietro la palla viene intercettata col braccio da Del Soldato. Per l’arbitro è penalty, sul dischetto si presenta il rientrante Tapparello che con freddezza incrocia col sinistro e fa esplodere di gioia i suoi tifosi per la vittoria.

