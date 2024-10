ilvamaddalena a bocca asciutta 

Cynthialbalonga 1

Ilvamaddalena 0

Cynthialbalonga (3-5-2) : Boschi; Pasqualoni, Tinti, Cicioni; Bellotti (17’ st Cotugno), Manca, Bensaja (17’ st Casazza), Simonetti, Galazzini; Rinaldini (36’ st Angeli), D’angelo (44’ st Rossi). In panchina Iosa, Nannini, Paolocci, Feri, Riola. Allenatore Ferrazzoli.

Ilvamaddalena (3-5-1-1) : Cappa; Kiwobo (16’ st Tapparello), Bonu, Di Pietro; Ribeiro, Lobrano (16’ st Alvarez), Furijan (39’ st Agostini), Dessena, Nana (29’ st Ferrara); Francia (39’ st Maitini); Blazevic. In panchina Lattisi, Tamponi, Glino, Touray. Allenatore Cotroneo.

Arbitro : Schifone di Taranto.

Rete : nel secondo tempo 22’ Cotugno.

Note : ammoniti Pasqualoni, Bensaja, Furijan, Dessena, Lobrano, Nana; recupero 3’ pt, 4’ st.

Albano Laziale. Non riesce il bis di vittorie all’Ilvamaddalena, che non raccoglie punti in terra laziale. Decide un gol di rapina di Cotugno a metà ripresa.

Nella prima frazione le squadre si controllano e si annullano a vicenda, sul finale di tempo D’Angelo in girata prende la traversa. Nella ripresa sono gli ospiti a colpire il legno con Lobrano su azione personale, con il pallone che viene indirizzato verso la porta, salta il portiere ma termina sul legno. Poco dopo arriva il gol partita: Cotugno si fa trovare pronto in area su un tiro respinto da Cappa e deposita in rete. Nel finale Alvarez si fa ipnotizzare da Boschi.

