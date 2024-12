Ilva, un punto che fa classifica Fascia: «Ho visto tanto impegno» 

Terzo risultato utile consecutivo per i maddalenini che impattano con il Monterotondo nell’anticipo della quindicesima giornata, un pari avaro di occasioni da rete in una gara equilibrata dove i portieri non sono mai stati impegnati.

Niente drammi

Il mister isolano Massimiliano Fascia non ha però nulla da recriminare: «Sulla prestazione collettiva c’è poco da dire ai ragazzi che si sono impegnati contro una buona squadra ben messa in campo e pronta a battagliare, si è provato sino alla fine a vincerla ma abbiamo incontrato diverse difficoltà, soprattutto nel reparto offensivo dove hanno limitato le nostre giocate e controbattuto colpo su colpo con i nostri attaccanti. Siamo arrivati al limite dell’area diverse volte ma tentato la conclusione verso la rete in poche occasioni e dovremo migliorare molto su questo aspetto, il lato positivo è che non abbiamo preso reti e abbiamo tenuto la porta inviolata per la prima volta sotto la mia gestione. Con questo punto – continua il mister maddalenino – muoviamo la classifica anche se di poco, continuando a lavorare con fiducia e determinazione arriveranno anche altri risultati».

Il prossimo impegno vedrà i sardi contrapposti alla forte e blasonata Paganese, al momento seconda in classifica, un impegno sulla carta proibitivo ma capitan Di Pietro è pronto: «Sappiamo che la prossima partita avrà una difficoltà elevatissima, ma noi abbiamo necessità di fare punti perché crediamo fortemente di poterci salvare, sino ad oggi abbiamo raccolto meno di quanto creato ma la fortuna inizierà a girare anche dalla nostra parte».

