Ilva, un pareggio con tanti rimpianti 

la Maddalena. L’Ilva torna dalla trasferta sul campo della Gelbison con un ottimo punto in casa di una delle favorite del campionato ma è tanto il rammarico per la vittoria sfumata all’ultimo secondo in pieno recupero: «C’è amarezza», dice il tecnico Cotroneo, «perché dopo aver giocato alla pari contro una squadra importante ed aver quasi assaporato la vittoria è tanta la delusione. Nonostante ciò usciamo fuori con un punto: consola il fatto che, in altre situazioni simili, siamo rimasti a mani vuote. Questo ci aiuterà ad acquisire sempre più esperienza e fare valutazione di errori per non ripeterli; nella situazione con la superiorità numerica bisogna avere consapevolezza che il pallone va gestito, a partire da chi è entrato nella ripresa, per non subire contropiedi come nel caso della rete del pareggio».

Alle porte ora c’è il turno infrasettimanale, allo Zichina arriverà la Sarnese vittoriosa contro l’Anzio capolista. Cotroneo presenta in questo modo la sfida: «Andremo a trovare una squadra che ha cambiato allenatore e che avrà idee nuove. Inoltre come noi viene da un risultato favorevole. Questa partita può essere l’occasione per cancellare la delusione di sabato e aggiungere altri tasselli verso il primo obiettivo, che è la salvezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA