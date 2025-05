Ilva strapazzata, ora lo spareggio 

Trastevere 4

Trastevere (4-3-3) : Lazzarini; Angelilli(45’ st Fragnelli), Giordani, Schettini, Iacoponi; Ferraro (16’ st Staffa), Massimo (44’ st Compagnone), Ferrante; Crescenzo, Scaffidi (36’ st D’alessandris), Lorusso (40’ st Dincoronato). In panchina Grossi, Ferri, Cavaliere, Cavallini. Allenatore Tajarol (Bernardini squalificato).

Ilvamaddalena (4-3-3) : Manis; Ribeiro (6’ st Vitelli), Di Pietro, Bonu, Bello (6’ st Glino); Izzillo, Dominguez (6’ st Lobrano), Attili (1’ st Touray); Dessena, Okitokandjo, Alvarez (1’ st Aloia). In panchina Vlasceanu, Poli, Di Marco, Martinoli. Allenatore Acciaro.

Arbitro : Colombi di Livorno.

Reti : nel primo tempo 11’ Lorusso (r), 43’ Lorusso, 45’ Ferrante; nel secondo tempo 35’ Crescenzo (r), 39’ st Glino.

Note : ammoniti Dessena, Di Pietro. Recupero 1' pt - 3’ st.

Roma. Sonora sconfitta per l’Ilvamaddalena col Trastevere. Per gli isolani ora la salvezza passa dal playout col Monterotondo che giocheranno fuori casa con l’obbligo di vincere.

La cronaca

La gara è equilibrata e risulta contratta data l’altissima posta in palio, i locali trovano il vantaggio con un calcio di rigore per fallo in area di Bello, dal dischetto si presenta Lorusso che spiazza Manis, la reazione dei maddalenini non tarda ad arrivare con un tiro da fuori area di Dominguez che viene controllato da Lazzarini che poi è miracoloso su tiro di Okitokandjo. Sul finire di tempo arriva il 2-0 firmato da Lorusso con un tiro a giro, poi il tris dei locali siglato da Ferrante. Nella ripresa Acciaro effettua cinque cambi ma non cambia la sostanza in campo, i maddalenini hanno un’altra ghiotta occasione per riaprire con Okitokandjo ma il pallone viene sparato alto sopra la traversa. Nel finale di gara un fallo di mano di Dessena viene punito con il penalty: Crescenzo che batte Manis. A pochi minuti dal finale arriva il gol della bandiera di Glino con un bel tiro al volo sugli sviluppi di un corner.

