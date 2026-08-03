VaiOnline
Serie D.
04 agosto 2026 alle 00:15

Ilva, slitta la decisione sul possibile ripescaggio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Doveva essere ieri il giorno del dentro o fuori per l’Ilvamaddalena in Serie D, invece c’è ancora da aspettare. La Lnd ha iniziato a esaminare le valutazioni della Covisod, ma si è presa più tempo per la Serie D: i lavori proseguiranno domani per le ammissioni al campionato, dove saranno ufficializzati gli organici con i nomi dei club che occuperanno i posti liberi, e per questo è slittata la decisione sui maddalenini.

Salvo ulteriori sorprese, saranno 5 i ripescaggi per sostituire Foggia (ripescato in C), Rimini, Sangiuliano City, Sora e Valmontone. Stando alle graduatorie ufficiose emerse nell’ultimo mese (la Lnd non ha dato quella definitiva) dovrebbero essere Lascaris, Fiorenzuola, Castellanzese, Derthona e Grassina. Quest’ultima società, toscana, sarebbe davanti all’Ilva per pochi punti ottenuti grazie a dei campionati giovanili non attivi in Sardegna: motivo per cui i maddalenini, che nel frattempo hanno già allestito la rosa a prescindere dalla categoria, hanno evidenziato alla Lnd la necessità di rivedere l’assegnazione dei punti e la compilazione della graduatoria. Con il rinvio della decisione definitiva sugli organici, il club sardo mantiene la speranza che la sua istanza possa essere accolta, anche se al momento è più facile che resti in Eccellenza.

Il rinvio di ieri fa slittare anche la composizione dei gironi, che anziché domani usciranno giovedì sempre alle 13. Dall’esito della richiesta di ripescaggio dell’Ilva passano, a cascata, anche gli organici dei campionati regionali, che dovrebbero essere resi noti in settimana. (r. sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

l’emergenza

Caldo, nuova allerta: picchi fino a 42 gradi

In Sardegna le temperature più elevate, anche Ferragosto si prevede bollente 
Cristina Cossu
L’attentato

Lula, i due ricercatori finiti nel mirino hanno lasciato l’Isola

Tre anni fa un ordigno a Sos Enattos: l’indagine per terrorismo è aperta 
Fabio Ledda
Servitù militari

Esercitazioni estive nei poligoni dell’Isola, deroga della Regione

Nulla osta alle operazioni della Leonardo  nonostante il blocco da giugno a settembre 
Enrico Fresu
Cagliari

Anfiteatro e spettacoli, il sogno di una nuova vita

Dopo l’appello di Fiorella Mannoia si riaccende il dibattito sull’arena chiusa dal 2011: «Una ferita aperta» 
Alessandra Ragas
Centrosinistra

Primarie, alta tensione nel Campo largo

Schlein gela Conte: «Prima il programma, poi consultazioni per scegliere il leader» 
I delitti

Uccide a coltellate l’ex della fidanzata

Prima la rissa al bar, poi il blitz sotto casa: vittima un 24enne albanese 