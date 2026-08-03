Ilva, slitta la decisione sul possibile ripescaggio 

Doveva essere ieri il giorno del dentro o fuori per l’Ilvamaddalena in Serie D, invece c’è ancora da aspettare. La Lnd ha iniziato a esaminare le valutazioni della Covisod, ma si è presa più tempo per la Serie D: i lavori proseguiranno domani per le ammissioni al campionato, dove saranno ufficializzati gli organici con i nomi dei club che occuperanno i posti liberi, e per questo è slittata la decisione sui maddalenini.

Salvo ulteriori sorprese, saranno 5 i ripescaggi per sostituire Foggia (ripescato in C), Rimini, Sangiuliano City, Sora e Valmontone. Stando alle graduatorie ufficiose emerse nell’ultimo mese (la Lnd non ha dato quella definitiva) dovrebbero essere Lascaris, Fiorenzuola, Castellanzese, Derthona e Grassina. Quest’ultima società, toscana, sarebbe davanti all’Ilva per pochi punti ottenuti grazie a dei campionati giovanili non attivi in Sardegna: motivo per cui i maddalenini, che nel frattempo hanno già allestito la rosa a prescindere dalla categoria, hanno evidenziato alla Lnd la necessità di rivedere l’assegnazione dei punti e la compilazione della graduatoria. Con il rinvio della decisione definitiva sugli organici, il club sardo mantiene la speranza che la sua istanza possa essere accolta, anche se al momento è più facile che resti in Eccellenza.

Il rinvio di ieri fa slittare anche la composizione dei gironi, che anziché domani usciranno giovedì sempre alle 13. Dall’esito della richiesta di ripescaggio dell’Ilva passano, a cascata, anche gli organici dei campionati regionali, che dovrebbero essere resi noti in settimana. (r. sp.)

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